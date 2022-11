Derde vrije training Abu Dhabi: Red Bull bovenaan de tijdenlijst, Hamilton riskeert gridstraf

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 19 november 2022 12:30 - Laatste update: 14:56

Sergio Pérez heeft de derde vrije training in Abu Dhabi als snelste afgesloten. Max Verstappen klokte de tweede tijd, Lewis Hamilton en George Russel volgden op P3 en P4.

De derde vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi ging om 11:30 uur Nederlandse tijd, 14:30 uur lokale tijd, van start vanaf het Yas Marina Circuit in het gelijknamige Abu Dhabi. De buitentemperatuur was op dat moment 31 graden Celsius en de baantemperatuur was 45 graden Celsius. De twee Aston Martin-coureurs doken als eerste de baan op, maar het was Carlos Sainz die op de mediumband de eerste tijd van de dag liet noteren: 1:27.821. Hij zag deze echter snel verbeterd worden door teamgenoot Charles Leclerc, die een 1:27.314 klokte. Daarna was het de beurt aan Mercedes, die beide coureurs op de zachtste band naar buiten stuurde. George Russell nam kortstondig de snelste tijd over dankzij een rondetijd van 1:26.530, waarna teamgenoot Lewis Hamilton eroverheen ging met een 1:26.040.

Na het eerste kwartier begon het eindelijk wat drukker te worden op de baan, waarna er een hoop rondetijden neergezet werden. Leclerc verbeterde zijn eerdere tijd en was op de mediumband slechts 55 duizendste langzamer dan Hamilton op de zachte band. Ook Alpine kwam hierbij uitstekend voor de dag. Fernando Alonso zette zijn Alpine namelijk op een keurige derde plek, gevolgd door teamgenoot Esteban Ocon op P4. Daarna ging het echter even mis bij Ocon. De Fransman reed namelijk kortstondig erg langzaam in bocht 14, waardoor het leek dat hij stil kwam te staan. Hij kon zijn weg echter spoedig weer vervolgen.

Rode vlag

Met nog een half uur op de klok werd er met de rode vlag gezwaaid in verband met debris op de baan. Terwijl Pierre Gasly over de kerbstones reed bij bocht 9, brak er plotseling iets af bij zijn rechtervoorwiel, waarna hij zich voorzichtig terug richting de pits begaf. De stukken debris werden opgeruimd, waarna de sessie hervat kon worden. Na de herstart zette Max Verstappen zijn eerste rondetijd van de dag neer, hij klokte een 1:26:044, waarmee hij op P3 belandde. Hamilton leek onder de rode vlag nog een Haas-bolide ingehaald te hebben, waar hij mogelijk nog een straf voor krijgt. Dit wordt na de sessie onderzocht door de wedstrijdleiding.

Een kwartier voor het einde dook Russell naar de snelste tijd, terwijl Verstappen naar de tweede tijd dook. Russell werd vervolgens op de vingers getikt vanwege een overschrijding van de track limits, maar mocht zijn rondetijd houden. Rondetijden worden namelijk alleen gedelete tijdens de kwalificatie en race. Terwijl Alexander Albon bijna in aanraking kwam met een McLaren, dook Pérez naar de snelste tijd. Verstappen verbeterde zijn tijd, maar kon de tijd van zijn teamgenoot niet evenaren.U Uiteindelijk sloot Pérez de sessie ook als snelste af, gevolgd door Verstappen op P2 en Hamilton op P3.