Brian Van Hinthum

Zaterdag 19 november 2022 06:59

De allerlaatste race van het seizoen is hier en we kunnen dit weekend dus nog een keer genieten van het allersnelste racecircus ter wereld. Dat doen we in Abu Dhabi, waar Max Verstappen vorig jaar zijn iconische eerste wereldtitel wist te pakken. Op deze zaterdag gaan we kwalificeren, maar hoe laat begint de sessie?

De Grand Prix van Abu Dhabi werd in 2021 één van de meest iconische races uit de geschiedenis van de Formule 1. Verstappen zal met veel warme gevoelens terugreizen richting de Verenigde Arabische Emiraten, hij wist daar zo'n elf maanden geleden op 12 december 2021 namelijk zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan te pakken, door Lewis Hamilton na een bloedstollende en controversiële slotfase in de luren te leggen in de allerlaatste ronde. Dit jaar zal het allemaal een stuk minder spannend worden voor Verstappen zelf, maar na de Grand Prix van São Paulo en zijn onderonsjes met Hamilton en Sergio Perez, valt er waarschijnlijk genoeg te beleven.

De vrijdag in Abu Dhabi

De vrijdag stond in de eerste vrije training voornamelijk in het teken van de verplichte rookietest voor de teams. Liam Lawson [Red Bull] Robert Shwartzman [Ferrari], Robert Kubica [Alfa Romeo], Logan Sargeant [Williams], Pietro Fittipaldi [Haas], Patricio O'Ward [McLaren], Jack Doohan [Alpine] en Felipe Drugovich [Aston Martin] maakten hun opwachting tijdens de eerste vrije training, die door Hamilton als snelste afgesloten werd. Verstappen was tijdens de tweede sessie de snelste man en dus zal hij met vertrouwen richting de zaterdag gaan.

Tijdschema

Deze zaterdag is het tijd voor de derde vrije training en de kwalificatie. De heren krijgen rond 11:30 uur Nederlandse tijd voor het laatst de gelegenheid om wat rondjes te rijden ter voorbereiding voor de kwalificatie van later op de middag. Om 15:00 uur gaan we voor de laatste keer dit seizoen zien hoe de heren op jacht gaan naar de pole position.