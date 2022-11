Sam Hall & Brian van Hinthum

Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van São Paulo zijn record van meeste overwinningen in één seizoen niet aan te scherpen, maar gaat dit weekend op het Yas Marina Circuit opnieuw op jacht naar overwinning nummer vijftien. George Russell denkt na de eerste dag in Abu Dhabi dat de Oostenrijkers het voordeel hebben in het laatste raceweekend van het seizoen.

Na een droomweekend in Brazilië, waarbij Russell zijn allereerste overwinning in de Formule 1 wist te boeken, is hij vastberaden om in Abu Dhabi zege nummer twee toe te voegen aan zijn conto. Daarvoor lijkt hij wel af te moeten rekenen met Verstappen en Red Bull Racing. De regerend wereldkampioen wist vijf dagen na de dramatisch verlopen race op Interlagos weer orde op zaken te stellen en zag er razendsnel uit tijdens de tweede vrije training, daar hij in de eerste sessie zijn bolide af moest staan aan Liam Lawson.

Sterke dag

Ook de Mercedessen zaten er prima bij. Russell en Lewis Hamilton wisten respectievelijk de tweede en derde tijd op de klokken te rijden in de tweede sessie in Abu Dhabi en dat zorgt natuurlijk voor vertrouwen bij de Duitse renstal. "We zullen ervoor gaan vechten", klinkt het strijdvaardig vanuit Russell. "Ik wil graag denken dat we kunnen vechten voor de top drie in de kwalificatie. Wie weet wat er daarna allemaal in de race op zondag mogelijk is. We hadden een ontzettend sterke dag wat betreft de zaken die we geleerd hebben", claimt de Brit.

Red Bull

De kersvers racewinnaar vervolgt: "We hadden redelijk wat testdingetjes, vooral aan mijn kant in VT1, met het oog op 2023. Dit is één van onze laatste gelegenheden om te testen. In VT2, op de koeler wordende baan, veranderde alles compleet en het voelde alsof we snel waren", zegt hij. Toch houdt Russell een slag om de arm. "Ik denk dat Red Bull het voordeel over ons heeft. Over een enkel rondje zijn ze ongeveer twee tienden sneller, en op de langere runs nog een beetje verder. We hebben dus wel wat werk te doen richting zaterdag. Ten opzichte van Ferrari zag het er prima uit", besluit hij.