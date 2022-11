Jeen Grievink

Vrijdag 18 november 2022 15:00 - Laatste update: 16:28

Max Verstappen heeft de snelste tijd geklokt tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De regerend wereldkampioen liet een ronde van 1:25.146 noteren en was hiermee sneller dan onder meer George Russell en Charles Leclerc. Ook in de long runs kwam Verstappen sterk uit de bus.

Onder warme omstandigheden ging de tweede vrije training op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi van start. Al snel doken de eerste coureurs de baan op. Leclerc klokte in de beginfase de snelste tijd, met een 1:26.045 op de medium band. Verstappen, die de eerste training nog aan zich voorbij liet gaan, deed het nog rustig aan. Dat deed ook Hamilton, die pas na een luttele tien minuten naar buiten kwam. Kort daarna kende de Brit een momentje met Magnussen, waarbij hij bijna achterop de Haas reed. Verstappen zette vervolgens aan voor een snelle run op de softband en ging naar de eerste tijd. De Red Bull-coureur was ruim een halve seconde sneller dan Leclerc, die zijn run echter op de medium band had afgewerkt.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen snelste in kwalificatiesimulatie

In het tweede gedeelte van de oefensessie gingen de coureurs er even goed voor zitten om een kwalificatiesimulatie af te werken. Verstappen scherpte zijn snelste tijd verder aan richting een 1:25.146 en de concurrentie wist hier nog geen antwoord op te vinden. Russel kwam het dichtste bij, maar moest alsnog ruim drie tienden toegeven. In het middenveld zat Alpine er goed bij, met haar auto's op de zevende en achtste stek. De gehele top tien bleef binnen een seconde van elkaar. Degene die het meest moest toegeven, was Latifi, die op de laatste plek plaatsnam nadat de coureurs hun snelle ronden hadden afgewerkt.

Verstappen snelste tijd én snelste in long run

In het laatste gedeelte van de training hielden de coureurs zich voornamelijk bezig met de long runs, ofwel de simulatie voor de race. Red Bull oogde met Verstappen de snelste, gevolgd door Mercedes. Ferrari leek wederom het derde team te zijn, want de racepace bleef achter bij de concurrentie. Leclerc klaagde hier ook over via de boordradio. De snelste tijd van de tweede vrije training bleef uiteindelijk in handen van Verstappen. Zijn ronde van 1:25.146 werd in de slotfase niet meer aangevallen. Russell werd tweede, gevolgd door Leclerc, Hamilton en Pérez.