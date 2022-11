Jeen Grievink

Vrijdag 18 november 2022 12:00 - Laatste update: 12:36

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd geklokt tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De zevenvoudig wereldkampioen klokte een 1:26.633 en bleef teamgenoot George Russell voor. Max Verstappen ontbrak in deze sessie, want hij stond zijn stuur af aan rookie Liam Lawson, die uiteindelijk de vijfde tijd wist te klokken.

De eerste vrije training in Abu Dhabi stond vooral in het teken van de rookies. Patricio O'Ward stapte in bij McLaren, maar hij kreeg direct te maken met technische problemen, waardoor hij terug moest naar de pitstraat. Liam Lawson stapte achter het stuur van de Red Bull van Verstappen. In zijn eerste snelle run op de harde band liet hij direct zien een behoorlijk potje te kunnen sturen. Hij bleef slechts zes tienden verwijderd van de - op dat moment - snelste tijd, gezet door Pérez op de zachtste band. Pérez hoopt in Abu Dhabi op een goed resultaat, want hij vecht met Leclerc om de tweede positie in het rijderskampioenschap.

Billenknijpen voor Sargeant met oog op licentiepunten

Ongeveer halverwege de sessie ging het mis voor Logan Sargeant, die was ingestapt bij Williams om de laatste felbegeerde licentiepunten binnen te halen. Hij spinde en toucheerde met de voorvleugel de muur. Hij wist zijn weg echter te vervolgen. Gelukkig maar, want Sargeant had de kilometers hard nodig om een licentie voor de koningsklasse in de wacht te slepen. Zijn teamgenoot van dat moment, Albon, wist de snelste tijd te klokken op de zachte band. Hij liet een 1:27.840 noteren. Die tijd werd daarna verder aangescherpt door Bottas, die er een kleine twee tiende onderdook.

Hamilton klokt snelste tijd, Russell tweede

Aangekomen in het laatste gedeelte van de eerste vrije training, zette onder meer Pérez, Leclerc en Hamilton de snelste tijden scherper. Laatstgenoemde klokte een 1:26.633 en ging hiermee naar de bovenkant van de tijdenlijst in het laatste kwartier van de sessie. Deze tijd werd ook niet meer verbeterd, al sloot teamgenoot Russell nog wel aan op de tweede plek.

De Red Bull's sloten de sessie af op plek vier (Pérez) en vijf (Lawson). De rode lantaarn was er in de eerste vrije training voor Felipe Drugovich, die in zijn Aston Martin ruim twee seconden tekort kwam op de snelste tijd. Sargeant wist uiteindelijk zijn felbegeerde licentiepunten binnen te slepen. Hij legde voldoende kilometers af.