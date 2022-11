Lars Leeftink

Donderdag 17 november 2022 19:01 - Laatste update: 19:04

Max Verstappen heeft voorafgaand aan het raceweekend in Abu Dhabi teruggeblikt op een veelbewogen raceweekend in Brazilië. Niet alleen buiten de baan was er veel gedoe, maar ook op de baan vielen de prestaties van de auto van Red Bull tegen.

Verstappen kwam bij de herstart na een safety car tegen de auto van Lewis Hamilton aan, wat hem schade opleverde en ervoor zorgde dat hij deze schade moest repareren. Daarna kwam Verstappen nog knap terug tot P6, waarna de situatie met Sergio Pérez ontstond. Verstappen reed op P6 en probeerde Charles Leclerc en Fernando Alonso nog in te halen, maar dit lukte niet. Vervolgens gaf Verstappen vanwege een incident in het verleden zijn plek niet terug, iets wat vlak daarvoor met Red Bull was afgesproken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internet reageert op statement Red Bull: "Zijn ze vergeten dat er beelden zijn?"

Verstappen

Tijdens de persconferentie in Abu Dhabi voorafgaand aan het raceweekend vertelde Verstappen over het afgelopen weekend en blikt hij terug op een weekend dat in 2022 een negatieve uitzondering is geweest. "Ja, het was niet bepaald een geweldig weekend voor ons in Sao Paulo, maar ja, we begrijpen een paar dingen; nog een paar dingen die we wat meer moeten analyseren, maar daar hebben we genoeg tijd voor voordat we er volgend jaar weer zijn."

Uitzonderingen

Kan Verstappen dan verklaren waarom het minder ging in Sao Paolo? "Sommige races zijn gewoon wat beter dan andere, sommige circuits passen iets beter bij je auto dan andere en ik denk ook dat het asfalt daar erg agressief is. Daarnaast hadden we maar één training, waardoor we de afstelling waarschijnlijk niet goed hadden en als je die dan niet meer kunt veranderen, moet je die voor de rest van het weekend gebruiken. Dus dat weten we en dat kwam de prestaties zeker niet ten goede."