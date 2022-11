Lars Leeftink

Donderdag 17 november 2022 17:54 - Laatste update: 17:56

Het wordt vrijdagochtend 11:00 uur Nederlandse tijd druk qua rookies tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. Tijdens de laatste VT1 van het seizoen komen er maar liefs acht vervangende coureurs in actie, waarvan zeven rookies zijn.

Eerst even de situatie uitleggen. Elk team is verplicht om beide vaste coureurs één keer te wisselen voor een rookie tijdens de eerste vrije training van een raceweekend. Dit om jongere coureurs ook de kans te geven om zich te laten zien en ervaring op te doen in de sport. Nyck de Vries heeft dit jaar al vier vrije trainingen gereden: Williams (Spanje VT1), Mercedes (Frankrijk VT1) en Aston Martin (Italië VT1). Daar kwam in Mexico een vierde bij, namens Mercedes. In Mexico en de Verenigde Staten was het sowieso al druk met rookies tijdens VT1, maar in Abu Dhabi wordt er nog een schepje bovenop gedaan.

Voor Max Verstappen is het moment dan eindelijk daar dat hij zijn stoeltje af moet staan aan een rookie. In tegenstelling tot Sergio Perez (Juri Vips was zijn vervanger) eerder dit jaar doet hij dit aan Liam Lawson, die voor de eerste keer de kans krijgt in de auto van Red Bull en eerder ook al in de AlphaTauri zat. Voor Lawson dus veel minuten, maar het stoeltje voor 2023 bij AlphaTauri ging naar Nyck de Vries. Ook Carlos Sainz staat zijn stoeltje dit weekend af tijdens VT1. Robert Shwartzman, die eerder al Charles Leclerc verving, mag voor zijn tweede sessie in een Ferrari gaan. Daar houdt het echter nog niet op.

Andere rookies

Veel ogen zullen gericht zijn op Logan Sargeant, die nog op zoek is naar zijn superlicentie. Mocht hij VT1 voltooien en veel kilometers maken, dan ziet het er goed uit voor de Amerikaan richting zijn stoeltje voor 2023 naast Alexander Albon. De kans is groot dat Sargeant de vertrekkende Nicholas Latifi tijdens VT1 vervangt. Daarnaast gaat reservecoureur Felipe Drugovic, kampioen in de Formule 2, Lance Stroll vervangen tijdens VT1 in Abu Dhabi en gaat Jack Doohan hetzelfde doen namens Alpine voor Fernando Alonso. Piettro Fittipaldi (vervangt Mick Schumacher tijdens VT1) en Patricio O'Ward (vervangt Lando Norris tijdens VT1 in Abu Dhabi) mogen ook kilometers maken. Tot slot nog de uitzondering: Robert Kubica. De reservecoureur is allang geen rookie meer, maar hij komt wel in actie voor Zhou Guanyu tijdens VT1.

Overzicht

Liam Lawson voor Max Verstappen

Logan Sargeant voor Nicholas Latifi (?)

Robert Shwartzman voor Carlos Sainz

Patricio O'Ward voor Lando Norris

Felipe Drugovich voor Lance Stroll

Pietro Fittipaldi voor Mick Schumacher

Jack Doohan voor Fernando Alonso

Robert Kubica (geen rookie) voor Zhou Guanyu,