Het raceweekend in Sao Paulo was er eentje om snel te vergeten voor Lando Norris. De 23-jarige McLaren coureur had in Brazilië te kampen met zijn gezondheid en even leek het erop of hij het raceweekend aan zich voorbij moest laten gaan, maar in Abu Dhabi bevestigt Norris dat hij weer de oude is.

De Brit miste de donderdag in Brazilië na een voedselvergiftiging. Nyck de Vries werd al naar het team gehaald om een stoeltje te passen, maar een invalbeurt was niet nodig. Norris kon deelnemen aan de rest van het weekend en viel tijdens de Grand Prix uit. Achteraf gaf hij aan dat hij blij was dat de motor het begaf, anders had hij waarschijnlijk niet de race kunnen uitrijden.

'Heb het overleefd'

In de aanloop naar het weekend van de Grand Prix van Abu Dhabi zei Norris: "Ik denk niet dat de mensen zagen hoe moeilijk ik het had, want donderdag was mijn slechtste dag. Het ging elke dag beter, maar ja, ik verborg het en slikte een flink aantal dagen veel medicijnen, maar ik heb het overleefd." De Brit was niet in goede doen in Brazilië, maar de afgelopen dagen heeft hij kunnen herstellen. "Ik ben weer de oude", aldus Norris in Abu Dhabi.

Voor Norris zal het de laatste keer zijn dat hij samen met Daniel Ricciardo de oranje kleuren van McLaren gaat verdedigen. Het team is nog altijd in gevecht met Alpine, maar kijkt aan tegen een achterstand van negentien punten. Gezien de snelheid van Alpine, moet er een wonder gebeuren, wil McLaren de Fransen te pakken nemen.