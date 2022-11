Remy Ramjiawan

Carlos Sainz is van mening dat een crash tijdens de kwalificatie altijd een straf zou moeten opleveren, of het nu opzettelijk gebeurt of niet. De Spanjaard vindt dat de concurrentie er te veel mee wordt benadeeld en hoopt dat er in de toekomst regels en straffen voor zo'n incident worden bedacht.

Het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi staat op het programma, maar niet voordat de race in São Paulo nog wordt uitgedokterd. Het grote verhaal was de teamorder die Red Bull Racing uit had gedeeld, maar ook het gerucht dat daarna in de wereld kwam. Sergio Pérez werd ervan beschuldigd, opzettelijk te crashen in de kwalificatie van Monaco, om op die manier een voordeel eruit te halen. Voorafgaand dat de race in Abu Dhabi stelt Sainz dat een crash in de kwalificatie, al dan niet opzettelijk, altijd moet worden bestraft.

Regels

"Of dat [Monaco] nu expres is of niet, als coureurs willen we hier regels voor. Als er een rode vlag of gele vlag veroorzaakt, dan moet er wel iets gebeuren, want je verpest het rondje van de andere negen coureurs, dus moet er een straf op staan", zo begint de Spanjaard. Het gevaar is volgens hem dat coureurs altijd het randje opzoeken. "Anders gaan we er met z'n alle gebruik van maken en ik heb de afgelopen jaren een heleboel momenten gezien, waarbij het werd gebruikt, meer dan wat de media heeft laten zien", zegt Sainz.

Sancties

De enkelvoudig racewinnaar wil met een flinke straf een afschrikmiddel inbouwen. "Alle twintig coureurs hebben meteen door of zoiets per ongeluk of expres is gegaan. Ik ga niet specifiek commentaar geven op dat moment [Monaco], want het ligt in het verleden. Als er een regel zou zijn, dan gaat zoiets niet eens door je hoofd", aldus Sainz. Ook heeft hij een aantal mogelijke sancties bedacht: "Dan kun je denken aan het afpakken van de rondetijd of drie of vijf plekken straf."