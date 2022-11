Jan Bolscher

Donderdag 17 november 2022 12:07 - Laatste update: 12:18

Frans Verschuur kan zich volledig vinden in de "afrekening" van Max Verstappen ten opzichte van teammaat Sergio Pérez tijdens de Grand Prix van Brazilië. De teambaas en eigenaar van Equipe Verschuur' legt in gesprek met GPFans uit waarom deze actie Verstappen Verstappen maakt.

Verschuur heeft als coureur tientallen jaren ervaring op het circuit, maar heeft ook als teambaas succesvol deelgenomen aan tal van kampioenschappen. Zo nam hij met Van Merksteijn Motorsport by Equipe Verschuur in 2008 deel aan de Le Mans Series, waar Jos Verstappen één van zijn coureurs was. De geboren en getogen Nijmegenaar is dan ook een goede vriend van de familie Verstappen en kent Max al "sinds hij als klein Menneke" met vader Jos meekwam naar het circuit. Hij weet als geen ander hoe de winnaarsmentaliteit van vader en zoon soms keihard kan zijn, maar wel één van de redenen achter de grootse successen is.

Verstappen negeert teamorders in Brazilië

Max Verstappen kent een bijzonder succesvol seizoen in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur heeft voor de tweede keer op rij beslag gelegd op het wereldkampioenschap en een recordbrekende veertien overwinningen achter zijn naam staan. In Brazilië kenden hij en zijn team voor het eerst in lange tijd een minder geslaagd weekend, met als toppunt het interne relletje. Verstappen werd vanaf de zesde plaats gevraagd om Pérez voorbij te laten omdat de Mexicaan nog volop in de strijd is voor de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar daar wilde de 25-jarige Limburger niets van weten. "Dat moet je mij niet meer vragen, ik heb je mijn redenen gegeven", klonk het onder andere over de boordradio. Vrijwel direct na afloop van de race kwam via de media naar buiten dat het een afrekening zou zijn voor het raceweekend in Monaco, waar Pérez bewust zou zijn gecrasht tijdens de kwalificatie.

Het leverde een tweestrijd tussen journalisten, analisten en Formule 1-fans op waarbij de één de actie veroordeelde, terwijl de ander het volledig begreep. Verschuur behoort tot die tweede groep: "Iedereen dacht: 'Waarom geeft hij die plek niet terug aan Pérez?', maar later is in de media naar buiten gekomen - en dat klopt ook - dat het een afrekening was voor iets wat in Monaco is gebeurd", vertelt hij vanuit zijn garage in Nijmegen. "Max heeft altijd gezegd: 'Dit komt een keer terug', en zo zit hij in elkaar. Pérez moet heel blij zijn dat hij in een Red Bull kan rijden, want anders komt hij bij een team zoals Alfa Romeo of AlphaTauri of dat soort teams. Daar rij je ook voor spek en bonen mee. Er is geen plek voor hem bij Mercedes of Ferrari en er zijn verder geen [goede] teams."

Rekening vereffend

Verschuur vervolgt: "Max zet de auto ook zelf naar zijn hand. Als je dat als tweede rijder niet wil, en Pérez kan daar ook niet mee omgaan, dan zul je wel moeten want anders is er voor jou geen plek. Dat is een heel verschil met bijvoorbeeld Sainz en Leclerc, die zijn aan elkaar gewaagd. Daar zegt de een dit en de ander dat, dat gaat een beetje heen en weer. Maar bij Red Bull is daar geen discussie over." Op de vraag of in zijn ervaring als teambaas Red Bull dit niet al lang intern op had moeten lossen sinds Monaco, klinkt het: "Nee, dat gaat niet. Max zegt: 'Dit komt een keer goed', en dan weet je dat ook. Dat is nu gebeurd. Nu is het vereffend. En wat óók typisch Verstappen is, want zo is de hele familie: Nu is het ook klaar. Het gebeurt nu niet nog een keer. Als er iets in Abu Dhabi zou kunnen, dan gaat Max dat voor Pérez doen. Maar dan moet Pérez er wel achter zitten, en niet vier plekken van hem af zitten. Dat doet een Verstappen ook niet. Winnen en anders niks."

Verhaal zonder staartje

Alhoewel het Monaco-verhaal door niemand binnen Red Bull Racing officieel bevestigd is, ligt het nu wel op straat. Verschuur denkt niet dat het nog een staartje zal krijgen vanuit de FIA: "Ze kunnen het niet bewijzen", vertelt hij. "Dan zou een official alle data moeten krijgen. Die draaien ze dan gelijk naar een andere stand zodat het niet uitgelezen kan worden. Toen Pérez richting die tunnel ging, ging hij ineens vol op het gas. Ja, dan vliegt de achterkant weg van zo'n auto. Dat is ook bewezen, en dat hebben de engineers ook gezien.

"Na Monaco gaan ze zitten en dan zegt Horner: 'Waarom heb je dat gedaan? Je hebt Verstappen van pole gehouden.' Dat zijn wel dingen die echt doordreunen. Max was toen ook nog geen wereldkampioen hè. Hij is in het begin drie keer uitgevallen. Iedereen dacht 'Ferrari wordt wereldkampioen, we zijn er weer', maar no way. Met [Mattia, teambaas] Binotto wordt Ferrari nooit wereldkampioen. Die man maakt er een puinhoop van. Hij komt van de technische afdeling van Ferrari af en is daar neergezet. Dat is niet hetzelfde werk", besluit hij.

