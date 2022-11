Vijf van de meest controversiële teamorders in de geschiedenis van de Formule 1

Remy Ramjiawan

Woensdag 16 november 2022 20:35 - Laatste update: 08:36

Het grote onderwerp van gesprek na de Grand Prix van São Paulo, is natuurlijk de teamorder die Max Verstappen negeerde. Teamorders zijn van alle tijden en maar zelden levert het vrolijke gezichten op. Coureurs rijden voor zichzelf en het teambelang staat op de tweede plek, toch moeten coureurs gehoor geven aan de opdracht en GPFans kijkt terug naar een aantal controversiële teamorders uit de recente geschiedenis van de sport.

De aanleiding is natuurlijk de ongeregeldheden op Interlagos. Sergio Pérez is nog altijd met Charles Leclerc in gevecht om de tweede plek in het kampioenschap en Verstappen had zijn teamgenoot kunnen helpen. Toch koos de Limburger ervoor, die daarvoor zijn redenen heeft, om geen gehoor te geven aan de opdracht van het team. Het leverde niet alleen kritiek op van zijn teamgenoot, die later aangaf dat de plooien inmiddels weer zijn gladgestreken, ook in de media en van fans krijgt de Nederlander ervan langs.

Artikel gaat verder onder video

'Fernando is faster than you'

We beginnen in 2010, toen de Grand Prix van Duitsland op het programma stond. Felipe Massa, destijds nog in dienst van Ferrari, pakte de leiding in de eerste ronde op de Hockenheimring. De Braziliaan wist Sebastian Vettel en teamgenoot Fernando Alonso in te halen. Na een paar hachelijke momenten met zijn teamgenoot, wist hij rustig aan weg te rijden bij de Spanjaard. Maar in de 47e ronde greep Ferrari in. De engineer van Massa sprak de inmiddels legendarische woorden uit: "Dus, Fernando is sneller dan jij, kun je bevestigen dat je dit bericht hebt begrepen?" Massa kon niet anders dan gehoor geven aan de opdracht en dus wist Alonso zijn tweede overwinning van het jaar te pakken. Ferrari kon rekenen op een boete van 100.000 Britse Pond, aangezien teamorders in die tijd verboden waren.

Felipe Massa & Fernando Alonso

'Valtteri, it's James'

De Grand Prix van Rusland in 2018 is er eentje met een zure nasmaak voor Valtteri Bottas. De Fin reed comfortabel aan kop tijdens de wedstrijd in Sochi, maar teamgenoot Lewis Hamilton moest er van het team voorbij, aangezien de banden van de Brit in slechte staat waren. De Ferrari's waren erg snel en kwamen steeds dichterbij. Bottas moest als buffer fungeren en voerde die opdracht braaf uit. Richting de eindfase van de race vroeg Bottas of hij zijn plek weer terug mocht krijgen, waarop hem werd verzocht om zijn teamgenoot niet aan te vallen.

Valtteri Bottas & Lewis Hamilton

'Rubens, let Michael pass for the championship'

In 2002 waren Rubens Barrichello en Michael Schumacher de teamgenoten bij Ferrari en daar waar de Braziliaan op een goede dag mee kon met het tempo van de Duitser, legde hij het in het gros van de wedstrijden af tegen Schumi. In de voorgaande gevallen was er nog sprake van een zekere mate van urgentie, maar dat was tijdens de Grand Prix van Oostenrijk niet het geval. Barrichello domineerde de race vanaf pole position, maar kreeg de opdracht om uit de weg te gaan voor zijn teamgenoot, waar hij uiteindelijk ook gehoor aan gaf. Vlak voor de eindstreep liet de Braziliaan wat gas los en kwam hij 0.2 seconden achter zijn teamgenoot over de streep. Door dit incident besloot de FIA teamorders officieel te verbieden.

Michael Schumacher & Rubens Barrichello

Crashgate

In 2008 ging Renault wel heel erg ver met een teamorder. Nelson Piquet Jr. kreeg van het Franse team de opdracht om tijdens de Grand Prix van Singapore opzettelijk te crashen, om op die manier teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen. In ronde veertien van de wedstrijd deed de Braziliaan wat van hem werd gevraagd. Piquet kwam hard in aanraking met de muur en dus kwam de safety car de baan op. Alonso had echter zijn pitstop al achter de rug en toen de rest van het veld naar binnenkwam, kon de Spanjaard de koppositie overnemen. Uiteindelijk kwam het verhaal pas naar buiten in 2009, toen Piquet vertrok bij het Franse team. De FIA was allerminst gecharmeerd van de actie en Renault werd geschorst en de verantwoordelijken kregen ook een straf.

Nelson Piquet Jr.

Multi 21

In 2013 was het Sebastian Vettel en Mark Webber die scheve gezichten hadden na de Grand Prix van Maleisië. Ditmaal ging het om het negeren van een teamorder. Webber had de leiding van de wedstrijd in handen en Vettel kwam steeds dichterbij. Het team wilde niet dat het duo met elkaar ging vechten en dus kreeg de Duitser het befaamde bericht te horen: "Multi 21." Het was de bedoeling dat Vettel achter zijn teamgenoot bleef rijden, maar dat negeerde hij. De inmiddels viervoudig kampioen ging het gevecht aan met zijn teamgenoot en wist hem in te halen en de race te winnen. De sfeer was bekoeld en Vettel bood zijn excuses achteraf nog aan, maar het leed was al geschied. "Het komt erop neer dat ik aan het racen ben. Ik was sneller, ik passeerde hem en ik won", aldus Vettel, die zichzelf er destijds niet populair mee had gemaakt.