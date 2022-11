Remy Ramjiawan

Voor Sebastian Vettel zal aankomend raceweekend zijn laatste uit zijn Formule 1-carrière worden. De viervoudig kampioen zet er na dit seizoen een punt achter en verlaat de koningsklasse met opgeheven hoofd. In de laatste paar races waren er nog vlagen van de oude Vettel te zien, maar de Duitser laat er geen misverstand over ontstaan en staat nog altijd vol achter zijn beslissing.

Vettel heeft in zijn carrière eigenlijk wel alles meegemaakt. De Duitser kende bij Red Bull Racing zijn meest succesvolle periode, waarin hij vier jaar achter elkaar de wereldtitel wist te pakken. Zijn overstap naar Ferrari heeft weliswaar een aantal overwinningen opgeleverd, maar het kunstje wat zijn grote held Michael Schumacher deed, kon hij niet herhalen. Bij Aston Martin vecht Vettel vooral om de punten en hoewel we de laatste paar Grands Prix soms een glimp van de oude Vettel hebben gezien, lijkt het beste er wel vanaf te zijn.

Geen spijt

Aankomend weekend zal de laatste race van het jaar plaatsvinden in Abu Dhabi. De carrière van Vettel is nog niet voorbij, al duurt het niet lang meer. De 35-jarige Duitser wil dan ook nog niet sentimenteel worden. "Ik heb nog niet teruggekeken op mijn carrière. Dat is misschien meer iets voor over tien jaar. Maar ja, ik ben er erg blij mee. Uiteraard heb ik veel hoogtepunten gehad, veel geweldige races, geweldige mensen die ik heb leren kennen en waarmee ik heb samengewerkt. Er zijn zeker ook momenten geweest die niet geweldig waren, maar ik denk dat ze me geholpen hebben om te komen waar ik nu ben", zo reflecteert hij. Al met al staat hij nog altijd achter de keuze om er mee te stoppen na Abu Dhabi. "Dus ik heb niet echt spijt. Ik denk dat ik een hele goede tijd heb gehad. Dat vat het samen. Ik denk dat het een voorrecht is geweest", zegt Vettel.

Hulde

Tijdens de Grand Prix van Sao Paulo had Vettel het nog aan de stok met teamgenoot Lance Stroll. Ondanks dat moment moet de Canadees ook de complimenten uitdelen. "Ik wil Sebastian hulde brengen voor zijn laatste Grand Prix. Hij was de afgelopen twee jaar een fantastische teamgenoot, een briljant persoon om mee te werken en een man van wie ik veel heb geleerd over racen en het leven. Ik wens hem en zijn familie de beste toekomst toe", vertelt Stroll, die volgend jaar Fernando Alonso als teamgenoot zal verwelkomen.