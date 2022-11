Brian Van Hinthum

George Russell is een Grand Prix-winnaar en dat mag gevierd worden. Toto Wolff reageert voor het eerst wat uitgebreider op de overwinning van de pupil die hij als jong broekie binnen heeft zien komen in de Mercedes-familie. De Oostenrijker stelt dat hij wellicht zelfs iets te lang in de Williams heeft gezeten.

Na een aantal jaren wachten heeft Russell eindelijk een Formule 1-race op zijn naam weten te schrijven. De jonge Brit kwam binnen bij het team van Williams, toch één van de mindere goden van de Formule 1, en deed het daar uitstekend. Toen hij eenmalig in Bahrein in mocht vallen bij Mercedes wegens de met corona gevelde Lewis Hamilton, toonde hij zijn ware racekwaliteiten door direct mee te dingen voor de overwinning. Uiteindelijk waren het vooral de pitmuur en een hoop pech die ervoor zorgden dat Russell overwinning-loos uit dat weekend stapte.

Stoeltje bij Mercedes

Het zorgde voor een hoop teleurstelling en Russell moest weer terug naar Williams, waar hij vervolgens nog iets meer dan een jaar actief zou zijn, omdat het stoeltje bij Mercedes nog altijd bezet was door Valtteri Bottas. Achteraf gezien had dat allemaal wel wat korter gekund, denkt Wolff nu terug. Volgens de Oostenrijker heeft men wellicht 'een jaar te lang gewacht' om de jongeling de kans in de Mercedes-hoofdmacht te geven. "Het was de beste opleiding die hij kon krijgen", voegt hij daar wel aan toe tegenover Motorsport.com.

Klein ventje met PowerPointpresentatie

Uiteindelijk zag de Oostenrijker afgelopen zondag toen hij Russell over de streep zag komen wel het hele traject aan zich voorbij flitsen. "Aan het einde van de race dacht ik aan dat moment, toen hij als jong ventje binnenkwam met een pak aan en zijn PowerPointpresentatie bij zich. Inmiddels zijn we zes jaar verder en is hij een Grand Prix-winnaar. We hebben altijd strikte doelen voor hem opgesteld. Je moet GP3 winnen. Je moet Formule 2 winnen. Beide kampioenschappen won hij in zijn eerste seizoen", besluit hij.