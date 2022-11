Lars Leeftink

Woensdag 16 november 2022 09:29 - Laatste update: 10:15

Max Verstappen stelt dat hij niet echt een persoon heeft die hij wil kopiëren, maar kan één sporter wel bewonderen: Michael Jordan. De Nederlander vertelt over de invloed die de Amerikaan op hem heeft gehad na het zien van een documentaire.

Verstappen zelf lag afgelopen seizoen in de clinch met Netflix over Drive to Survive, waar hij vorig jaar niet aan mee wou werken toen hij wereldkampioen werd. Volgens de Nederlander wordt er teveel sensatie gemaakt, coureurs op de verkeerde manier neergezet en wordt er veel geknipt en geplakt om die sensatie te creëren. Verstappen heeft inmiddels een gesprek gehad met de makers van de serie en heeft al aangegeven in het seizoen van 2023 (over F1-seizoen 2022) weer in Drive to Survive aanwezig te zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner kan straf Verstappen niet begrijpen: "Max verdiende meer ruimte"

Jordan

In een interview met GQ vertelt Verstappen over zijn bewondering voor Jordan, iets wat is gegroeid na het zien van de documentaire The Last Dance. Een paar van zijn karaktereigenschappen heeft Verstappen goed onthouden. "Natuurlijk is niet alles 100 procent waar, want het is een documentaire en sommige dingen zijn zeker een beetje gehypet. Maar ik hield van de denkwijze van Michael Jordan, hoe hij pushte, hoe hij gedreven werd om te winnen."

Geen voorbeeld

Toch heeft Verstappen niet iemand waarna hij opkeek toen hij jong was, en zelfs nu is dit nog niet aan de orde. De Nederlander kijkt vooral naar zichzelf en wil er op zijn manier in slagen successen te bereiken. “Ik heb nooit echt iemand gehad naar wie ik opkeek. Zoals: 'Ik wil echt zoals deze man zijn' of wat dan ook. Ik wilde gewoon mezelf zijn. Dat werkt het beste. Als je mensen gaat kopiëren, kun je alleen maar zo goed zijn als zij. Je kunt niet beter zijn.”