Remy Ramjiawan

Dinsdag 15 november 2022 16:46

Ralf Schumacher kan het niet laten om uit te halen naar de teambaas van Haas, Guenther Steiner. Nico Hülkenberg lijkt de beste papieren in handen te hebben om het zitje van Mick Schumacher vanaf volgend jaar over te gaan nemen en voor oom Ralf, is dat onbegrijpelijk.

Het hele seizoen is de 47-jarige Duitser al kritisch op de houding van Steiner. Geheel uit de lucht vallen komt het overigens niet, want de Duitser verdedigt via de media zijn neef al een tijdje. Nu de geruchten steeds sterker worden dat The Hulk vanaf volgend jaar de teamgenoot van Kevin Magnussen zal zijn, neemt de voormalig Formule 1-coureur geen blad meer voor de mond en bij Sky Deutschland stelt hij dat Steiner graag zelf op de voorgrond wil staan en daarom Mick verwijst naar de uitgang.

Artikel gaat verder onder video

'Haas kiest niet voor Schumacher'

Het heeft er alle schijn van dat Schumacher volgend jaar niet meer achter het stuur van de Haas zal zitten, zo vermoedt oom Ralf ook. "Ik denk dat het voor Haas moeilijk is om voor Mick te kiezen, anders hadden ze dat allang gedaan. De openheid van Guenther Steiner - ik noem het maar even beleefd - is niet per se positief. Mick heeft laten zien dat er potentie is. Maar wat hij ook deed, het team en Guenther Steiner waren er nooit tevreden over. Dit gedrag is niet te verklaren met normale maatstaven. Het moet haast wel iets persoonlijks zijn", zo vermoedt de Duitser dat er meer aan de hand is.

Guenther Steiner & Kevin Magnussen

Schumacher gaat ervan uit dat de extra aandacht die Mick krijgt - als zoon van Michael Schumacher - een probleem zou vormen voor de markante teambaas. "Ik geloof dat Guenther Steiner niet kan omgaan met het feit dat iemand anders in de picture staat bij Haas. Hij is er namelijk zelf erg blij mee is als hij op de voorgrond staat. Dat kun je niet het managen van je personeel noemen, je moet je medewerkers namelijk motiveren", aldus de voormalig Williams-coureur.