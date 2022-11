Speelt Verstappen ditmaal wel de teamrol? Laatste race Vettel | Wat te verwachten van Abu Dhabi?

Remy Ramjiawan

Dinsdag 15 november 2022 12:26 - Laatste update: 12:28

Het Formule 1-circus maakt zich op voor de laatste race van het seizoen. De kampioenschappen zijn inmiddels al uitgedeeld aan Max Verstappen en Red Bull Racing, maar de strijd om plek twee is nog geen uitgemaakte zaak. In het coureurskampioenschap kan Sergio Pérez nog een plekje opschuiven, Mercedes hoopt Ferrari nog te kunnen verschalken in het klassement voor de teams. Wat kunnen we verwachten van de Grand Prix van Abu Dhabi?

De Grand Prix van São Paulo heeft de verhoudingen binnen enkele teams weer op scherp gezet. Zo hing er bij Red Bull Racing een tamelijk ontspannen sfeer dit jaar, maar tijdens de race in Brazilië bleek dat er intern toch wel wat meningsverschillen waren. Daarnaast liet de race op Interlagos zien dat Fernando Alonso niet kan wachten om de overstap naar Aston Martin te maken en het team van Mercedes lijkt de W13 aan de praat te hebben gekregen. Voor de afsluiter in Abu Dhabi zijn dan ook alle ingrediënten aanwezig om het seizoen tot een goed einde te brengen.

Artikel gaat verder onder video

Strijd om plek twee

Voor Charles Leclerc en Sergio Pérez staat er nog een prestigestrijd op het spel. Beide coureurs hebben momenteel 290 punten weten te verzamelen, maar de Monegask bezet momenteel de tweede plek. Leclerc wist dit jaar drie keer te winnen en dat deed Checo slechts twee keer en dus zal de Mexicaan in Abu Dhabi voor de Monegask moeten eindigen, wil hij zijn rivaal verschalken. Niet alleen in het coureursklassement wordt er nog geknokt om plek twee, ook in het constructeurskampioenschap is de strijd nog niet voorbij, voor de plek achter de kampioen. Mercedes lijkt de lijn opwaarts te hebben gevonden en het Duitse team moet negentien punten goedmaken op Ferrari. De Scuderia hoopt de positie vast te houden, want dat levert immers meer prijzengeld op, maar is de F1-75 in staat om de W13 bij te benen op het Yas Marina Circuit?

Charles Leclerc

Scheve verhoudingen Red Bull

De race op Interlagos liet zien dat het binnen Red Bull niet helemaal goed zit. Max Verstappen was voorafgaand aan de Grand Prix in Brazilië nog op jacht om het record voor de meeste overwinning in één seizoen aan te scherpen, maar de RB18 kwam in São Paulo simpelweg snelheid tekort. Daarnaast heeft het negeren van de teamorders, de verhoudingen binnen het team ook op scherp gezet. Sergio Pérez was niet te spreken over de actie van de Nederlander en Verstappen had op zijn beurt redenen om geen gehoor te geven aan de opdracht. De strijd is volgens het team binnenskamers uitgesproken en Verstappen heeft verteld dat hij zijn teamgenoot gaat helpen in Abu Dhabi, mocht dat nodig zijn. Toch kan niemand ontkennen dat de relatie tussen de twee coureurs, die in het verleden prima leek te zijn, wat deuken heeft opgelopen.

Max Verstappen

Afscheid coureurs

De race in Abu Dhabi zal voor mogelijk vier coureurs het laatste optreden in de koningsklasse betekenen. De toekomst van Mick Schumacher, daar is nog weinig over bekend, maar Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Nicholas Latifi zullen volgend jaar niet racen in de Formule 1. De viervoudig kampioen kondigde eerder dit jaar al zijn afscheid aan en de sport verliest een grootheid, die zich wil gaan richten op zijn activistische activiteiten en daarnaast wil de Duitser meer tijd met zijn familie doorbrengen.

Sebastian Vettel

Voor Daniel Ricciardo is het een gedwongen afscheid, hoewel hij had kunnen instappen bij het team van Haas, maar daar geen interesse in had. De race in Abu Dhabi is voorlopig de laatste kans voor de Australiër om teams te overtuigen om voor hem te kiezen. Als laatste neemt de koningsklasse afscheid van Nicholas Latifi. De Williams-coureur heeft grotendeels wat kleurloos rondgerend in de Formule 1, maar heeft wel gezorgd voor één van de meest controversiële momenten uit de geschiedenis van de sport, door zijn late crash vorig jaar tijdens de race in Abu Dhabi. Daarnaast wist Latifi tijdens de derde vrije training in Hongarije de snelste tijd te pakken, iets wat waarschijnlijk als het hoogtepunt van zijn Formule 1-carrière zal worden beschouwd.

Strijd in constructeurskampioenschap

In het klassement voor de teams wordt er nog hard gevochten om een aantal plekken. Het heeft allemaal te maken met de sportieve prestige, maar ook vooral met het prijzengeld van een plekje hoger. AlphaTauri bezet momenteel de negende plek in het kampioenschap, maar heeft slechts twee punten nodig om Haas in te halen. Ook om plek zes wordt nog gevochten. Alfa Romeo staat op de zesde positie, maar Aston Martin heeft slechts vijf punten nodig om op gelijke hoogte te komen. Tussen Alpine en McLaren lijkt de strijd wel te zijn gelopen. Het Franse team heeft een voorsprong van negentien punten en gezien de snelheid van de A522, lijkt McLaren zich neer te moeten gaan leggen bij plek vijf.

Kevin Magnussen

Heeft Mercedes de sleutel gevonden?

De Duitse renstal hoopt in Abu Dhabi de lijn uit Brazilië door te trekken, waar het een één-tweetje wist binnen te hengelen. George Russell wist zijn allereerst zege te pakken en het team uit Brackley heeft daardoor sinds 2012, elk seizoen een overwinning weten te pakken. Mercedes heeft zich in 2022, na een moeilijke openingsfase van het jaar, waarin het veel last had van porpoising, teruggeknokt naar een team dat voor een overwinning kan vechten. Of het lek nu echt boven is, dat zal de race in Abu Dhabi moeten uitwijzen, wel heeft het team belangrijke aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de auto van volgend jaar.

Spanning tussen teamgenoten voorbij?

In São Paulo werd niet alleen de strijd tussen de teamgenoten bij Red Bull openbaar, ook werd nog eens bevestigd dat de liefde tussen Esteban Ocon en Fernando Alonso bekoeld is. Tijdens de sprintrace kwamen de twee heren elkaar enkele keren tegen, waarbij Alonso uiteindelijk nog een straf kreeg, aangezien hij tegen zijn teamgenoot aanreed. Sebastian Vettel en Lance Stroll konden het ook niet schoon houden. Stroll vond het nodig om zijn teamgenoot op het gras te duwen, op weg naar bocht vier. Beide teams zullen volgend seizoen een nieuwkomer verwelkomen en daarmee zal de gespannen sfeer in ieder geval tot aan volgend jaar weer minder zijn.