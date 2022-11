Sam Hall & Jan Bolscher

Maandag 14 november 2022 16:45 - Laatste update: 16:46

Lando Norris vertelt dat hij er slecht aan toe zou zijn geweest als de Grand Prix van Brazilië voor hem niet vroegtijdig ten einde was gekomen vanwege motorische problemen. De McLaren-coureur kon na 50 ronden zijn weg niet meer vervolgen.

Norris liep voorafgaand aan het raceweekend op Interlagos voedselvergiftiging op, waardoor hij de donderdag aan zich voor bij moest laten gaan. Nyck de Vries werd opgetrommeld als reservecoureur voor het geval de jonge Brit helemaal niet deel zou kunnen nemen, maar op vrijdag stapte hij gewoon zelf achter het stuur. "Ik was er op zaterdag behoorlijk slecht aan toe", vertelt Norris. "Zondag ging het iets beter, ik heb niet veel gedaan tijdens de race. Ik kwam op het punt dat ik het lichamelijk zwaar kreeg, maar toen zat mijn race er op."

Artikel gaat verder onder video

Voedselvergiftiging

De 23-jarige coureur vervolgt: "Ik ben oké. Het gaat elke dag beter. Het is meer dat de afgelopen paar dagen hun tol hebben geëist, vooral de donderdag. Ik heb twee dagen niets gegeten en twee dagen niets gedronken. Ik ben bijna vier kilo afgevallen, het was echt heel zwaar. Iedereen dacht dat het prima met mij ging na de vrijdag omdat ik het gewoon goed deed en we snel waren, maar het tegendeel was waar. Ik moet herstellen voor het aankomende weekend."

Gewichtsverlies

Teammaat Daniel Ricciardo viel eerder in de race al uit, waardoor McLaren met een nulpuntenresultaat uit Brazilië vertrekt. Niet goed voor de strijd om de vierde plaats bij de constructeurs, maar een geluk bij een ongeluk voor Norris: "Zondag ging het iets beter. Ik kon iets eten en drinken voor de race, dat was belangrijk op zo'n hete dag. Ik weet zeker dat als ik niet stil was gevallen en het eind van de race had gehaald, ik er slecht aan toe zou zijn. Op een manier ben ik blij dat dat niet is gebeurd, maar het is ook zonde."