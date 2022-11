Het weerbericht voor het raceweekend in Abu Dhabi

Jan Bolscher

De Formule 1 maakt zich op voor het laatste hoofdstuk van het 2022-seizoen: de Grand Prix van Abu Dhabi. Een blik op de huidige weersvoorspellingen verraadt dat we een warm weekend tegemoet gaan.

De Grand Prix van Brazilië heeft genoeg gespreksstof opgeleverd om over na te praten, maar veel tijd om te evalueren hebben de teams en coureurs niet. Aanstaande zondag wordt er weer geracet in Abu Dhabi, en dat betekent dat het hele circus zich momenteel opmaakt voor de vijftien uur durende vlucht naar de Verenigde Arabische Emiraten. Het Yas Marina Circuit vormt dit jaar niet het decor voor een titelontknoping zoals in 2021, maar het gevecht om de tweede plaats bij de coureurs is spannender dan ooit. Sergio Pérez en Charles Leclerc hebben bij het ingaan van de laatste race allebei 290 punten achter hun naam.

Tijdschema Grand Prix van Abu Dhabi - Nederlandse tijd

Na voor ons in Nederland drie avondprogramma's in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië kunnen we aankomend weekend 'gewoon' overdag weer de televisie aanzetten. Het raceweeked wordt op vrijdag om 11:00 uur afgetrapt met de eerste vrije training, waarna het om 14:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. De zaterdag begint om 11:30 uur met de derde en laatste vrije training. Om 14:00 uur is het tijd voor de kwalificatie. De Grand Prix van Abu Dhabi wordt zondagmiddag om 14:00 uur verreden.

Weerbericht Grand Prix van Abu Dhabi

Waar in Brazilië de donkere wolken nooit ver weg waren, gaan we in Abu Dhabi een warm en droog weekend tegemoet. De kans op neerslag is op alle drie de dagen verwaarloosbaar, terwijl de temperaturen hoog oplopen. Op vrijdag wordt het maximaal 33 graden Celsius. Op zaterdag en zondag neemt dit af tot 31 graden Celsius. De kans op regen is op vrijdag het grootst met vier procent. Bekijk het volledige weerbericht hieronder.