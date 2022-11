Lars Leeftink

Maandag 14 november 2022 14:44 - Laatste update: 15:20

Helmut Marko heeft uitgelegd waarom Red Bull tijdens de slotfase van de race besloot Max Verstappen in eerste instantie langs teamgenoot Sergio Pérez te laten gaan. Verstappen was teruggevallen na een niet al te beste start van zijn race.

Verstappen begon vanaf P3 aan de Grand Prix van São Paulo, achter George Russell en Lewis Hamilton. Bij de eerste bocht, tijdens de herstart na de safety car, ging het meteen fout en toucheerde Hamilton en Verstappen elkaar toen de Nederlander probeerde aan de buitenkant langs de Brit te gaan. Verstappen kreeg hier niet alleen een straf voor van vijf seconden, maar moest ook meteen naar binnen komen om opgelopen schade te repareren. Vervolgens was het voor Verstappen een race vanuit het achterveld richting de punten.

Verstappen

De Nederlander slaagde hierin, omdat hij op de soft band goed zijn ritme kon vinden. Op een gegeven moment was Verstappen in de slotfase zo hard aan het gaan en had Pérez moeite, waardoor Red Bull voor een beslissing stond die uiteindelijk grote gevolgen zou hebben. Red Bull besloot, zo zegt Marko tegenover Auto, Motor und Sport, Verstappen langs Pérez te laten. De Oostenrijker, adviseur van Red Bull, leg uit waarom: "Max wilde Alonso (P5) en Leclerc (P4) inrekenen. Dat zou ervoor hebben gezorgd dat hij punten kon afnemen van Leclerc in de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap." Het was dus om Pérez te helpen, maar dit pakte compleet anders uit.

Slotfase

Verstappen kwam namelijk niet in de buurt van Alonso en Leclerc en kreeg vervolgens de opdracht om in de laatste ronde Pérez, die inmiddels op achterstand van Verstappen reed, erlangs te laten. Op deze manier kon Pérez twee punten meer scoren en had hij twee punten voor Leclerc in het kampioenschap gestaan. Verstappen weigerde echter, waarschijnlijk vanwege een eerdere actie van Pérez tijdens de kwalificatie in Monaco eerder dit seizoen (expres gecrasht zodat Verstappen pole niet kon veroveren), iets waar Pérez niet zo blij mee was. Verstappen liet duidelijk merken dat Red Bull op de hoogte was van zijn standpunt, en vertelde later ook dat hij Pérez in Abu Dhabi zou helpen mocht het nodig zijn. Hetzelfde vertelde Marko na afloop.