Jan Bolscher

Maandag 14 november 2022 13:44 - Laatste update: 13:59

Ferrari-teambaas Mattia Binotto vertelt dat het te riskant was om gehoor te geven aan de oproep van Charles Leclerc om hem in de laatste ronde van de Braziliaanse Grand Prix van positie te laten wisselen met teammaat Carlos Sainz.

Sainz stevende in de slotfase van de race af op de derde plaats op Interlagos, met Leclerc daar vlak achter. De Monegask is met Red Bull-coureur Sergio Pérez in gevecht om de tweede plaats in het wereldkampioenschap, en dus vroeg hij zijn team over de boordradio of ze hem en Sainz van positie konden laten ruilen. Vanwege de minimale verschillen tussen Leclerc en Pérez kan ieder punt doorslaggevend zijn. Het scenario was tijdens het ochtendoverleg besproken, maar toch gaf Ferrari geen gehoor aan het voorstel.

Te groot risico

Leclerc vertelde na afloop enigszins teleurgesteld te zijn in het besluit, maar volgens Binotto was het simpelweg niet mogelijk: "Ten eerste, het omwisselen van de auto's in de laatste ronde zou riskant geweest zijn", aldus de Italiaan. "Charles had Fernando [Alonso] en [Max] Verstappen vlak achter zich zitten, dus het zou gevaarlijk zijn geweest. Maar meer dan dat nog: we wisten dat we under investigation waren voor wat er gebeurde achter de safety car met Yuki Tsunoda."

Verwarring na safety car

Tijdens de tweede safety car-periode was er wat verwarring rondom de baanpositie van Tsunoda, waardoor Ferrari niet honderd procent zeker wist of ze zich aan de regels hadden gehouden: "We hadden op dat moment al groen licht vanuit race control dus we voelden ons vrij comfortabel, maar zonder definitieve conclusie was het te riskant", vervolgt Binotto. "Een tijdstraf van vijf seconden zou er bijvoorbeeld voor hebben gezorgd dat Carlos meer dan één positie zou verliezen. Voor het constructeurskampioenschap was dit het beste."