Brian Van Hinthum

Maandag 14 november 2022 12:23

Lewis Hamilton werd eerder deze week uitgeroepen tot ereburger in Brazilië en de zevenvoudig wereldkampioen bleek dit weekend dan ook weer razend populair onder de enthousiaste Braziliaanse fans. Olav Mol heeft het niet zo op de acties van de Britse coureur en vindt het allemaal maar theater.

Hamilton is officieel ereburger van Brazilië. Ayrton Senna is de grote idool van de zevenvoudig wereldkampioen en de Brit onderhoudt dan ook een uitstekende band met de Senna-familie. Mede om die reden is Hamilton uiterst populair onder het Braziliaanse publiek, zoals ook in 2021 bleek toen de Mercedes-coureur op het circuit van Interlagos één van de beste races uit zijn carrière reed door tijdens de sprintrace en de Grand Prix vanaf achteraan alsnog de overwinning te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Braziliaanse vlag

Ook dit weekend was de zevenvoudig wereldkampioen weer in bloedvorm op het roemruchte Interlagos. Hij had pech dat hij tot crashen kwam met Max Verstappen, waardoor hij uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen in George Russell en niet de zege kon pakken. Na afloop was Hamilton weer volop bezig met de Braziliaanse fans, net zoals een jaar eerder. Mol kan er weinig mee. "Hoe zouden wij Nederlanders het vinden als Max Verstappen in de Drivers Parade met een Braziliaanse vlag gaat lopen zwaaien? Dat gaat toch best wel ver?", vraagt hij zich af in het Race Café.

Theater van Hamilton

Mol vervolgt: "Je bent toch Nederlander. Er is zoveel voor de bühne. Gister heb ik bijna live geroepen dat we daar het riedeltje weer hadden. Dank aan iedereen in de fabriek, ik ben zo blij dat ik hier ben, enzovoorts", foetert hij. Robert Doornbos probeert hem te corrigeren. "Dat is wel leider zijn van een organisatie waar 1200 man werken." Mol reageert grappend. "Ik krijg er een beetje acne van op plekken waar ik het niet verwacht had." Uiteindelijk gaat Doornbos er nog wat inhoudelijker op in. "Wat jij zegt wat Lewis doet met de Braziliaanse vlag, ben ik niet met je eens. Senna heeft veel voor hem betekend en hij is ook geëerd. Dat is toch respect tonen naar iedereen?" Mol is het er niet mee eens: "Dit is theater."