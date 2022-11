Brian Van Hinthum

Maandag 14 november 2022 11:14 - Laatste update: 11:15

Nico Hulkenberg gaat de nieuwe coureur bij het team van Haas worden. Althans, als we het Duitse BILD moeten geloven. De Duitse krant weet te melden dat het einde verhaal gaat worden voor Mick Schumacher en dat de Amerikaanse renstal gaat voor zijn landgenoot met meer ervaring. Daarmee lijkt de 35-jarige Hulkenberg na drie jaar afwezigheid terug te keren.

Na de aankondiging van Logan Sergeant bij het team van Williams is er nog slechts één zitje voor 2023 overgebleven en die is beschikbaar bij het team van Haas. Schumacher hoopt natuurlijk volgend jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Kevin Magnussen, maar Steiner en consorten lijken de beslissing zo lang mogelijk uit te stellen. De Italiaan blijft de afgelopen tijd in de media mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en in de wandelgangen zingt ook de naam van Hulkenberg dus met enige regelmaat rond bij de huidige nummer acht in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Knopen doorgehakt

Inmiddels lijken we langzaam maar zeker richting de beslissing en de laatste invulling van het zitje te komen. Steiner kondigde aan dat we deze week een officiële aankondiging tegemoet kunnen zien, maar volgens het Duitse BILD zijn de knopen al doorgehakt in de Amerikaanse formatie. Hulkenberg gaat namelijk de kans krijgen om na drie jaar afwezigheid en op 35-jarige leeftijd zijn comeback te maken op het hoogste niveau de autosport.

Woensdag de bekendmaking

Volgens BILD is het zo dat dinsdag de laatste krabbels gezet dienen te worden door Hulkenberg en zijn entourage. Op de woensdag zal dan de officiële bekendmaking volgen waar Steiner het over had. Het is een hard gelag voor Schumacher, die toch gehoopt had om zijn nog jonge carrière volgend seizoen voort te kunnen zetten naast Magnussen. De Duitse krant speculeert verder over de toekomst van hun landgenoot en het zitje als reservecoureur bij Mercedes wordt nadrukkelijk genoemd als beste optie om in de Formule 1 actief te blijven.