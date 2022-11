Brian Van Hinthum

Bernie Ecclestone maakte dit weekend vanuit zijn huis nabij São Paulo de overtocht richting het circuit van Interlagos om voor het eerst sinds lange tijd weer eens aanwezig te zijn bij de Formule 1. De oude baas van de koningsklasse heeft gezien hoe de sport vooruit is gegaan over de afgelopen jaren en stipt daar één belangrijkste oorzaak voor aan: Max Verstappen.

Ecclestone zwaaide lange tijd de scepter over de Formule 1, alvorens hij een jaar of zes geleden de rechten voor een astronomisch bedrag van zo'n zeven miljard euro verkocht aan Liberty Media, het Amerikaanse bedrijf dat toch duidelijk een andere weg is ingeslagen met de koningsklasse. Sindsdien is de hoogste tak van de autosport populairder dan ooit. Toeschouwersaantallen worden keer op keer verbroken en in 2023 rijden we zelfs maar liefst 24 races. Nog nooit was de vraag naar het mogen organiseren van een evenement zo groot.

Max is een racer

"Veel is veranderd”, constateert de inmiddels 92-jarige Brit tegenover De Telegraaf. "Al is tegelijkertijd veel bij het oude gebleven. Ik heb talloze bekende gezichten gezien." Toch ziet Ecclestone één duidelijke reden waarom de Formule 1 de afgelopen jaren zo in populariteit is gestegen. "De Formule 1 moet Max Verstappen bedanken. Max is een racer. Hij doet wat hij moet doen: hij racet gewoon. De fans wilden al heel lang zo iemand zien", legt de oud-baas uit.

Circuit Zandvoort

Inmiddels keerde de Formule 1 zelfs terug op het Circuit van Zandvoort, iets dat Ecclestone zelf niet voor mogelijk had gehouden. "Nederland is zo trots op hem en iedereen staat achter hem. Dat is enige reden waarom we terug zijn in Zandvoort. Ik heb de afgelopen twee races niet bezocht, maar hopelijk is het allemaal wel een beetje verbeterd daar, anders zou het niet goed zijn", is hij kritisch. De Brit denkt dat Verstappen in ieder geval tot grote dingen in staat is. "Als Red Bull zijn zaakjes op orde heeft, zie ik niet in waarom hij niet kan blijven winnen. Of Max ooit het record van zeven wereldtitels gaat verbreken? Wie weet. Laten we het hopen.”