Brian Van Hinthum

Maandag 14 november 2022 09:01

Het stof rondom de Grand Prix van São Paulo is nog niet gaan liggen of de blikken kunnen alweer met een schuin oog op de allerlaatste Grand Prix van dit voorbijgevlogen seizoen: de Grand Prix van Abu Dhabi. Hoe laat gaan we het komende weekend van start met alle sessies? Check het hier.

De Grand Prix van Abu Dhabi werd in 2021 één van de meest iconische races uit de geschiedenis van de Formule 1. Max Verstappen zal met veel warme gevoelens terugreizen richting de Verenigde Arabische Emiraten, hij wist daar zo'n elf maanden geleden op 12 december 2021 namelijk zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan te pakken, door Lewis Hamilton na een bloedstollende en controversiële slotfase in de luren te leggen in de allerlaatste ronde. Dit jaar zal het allemaal een stuk minder spannend worden voor Verstappen zelf, maar na de Grand Prix van São Paulo en zijn onderonsjes met Hamilton en Sergio Perez, valt er waarschijnlijk genoeg te beleven.

Yas Marina Circuit

Het Yas Marina Circuit is met zijn dikke één miljard aan kosten het duurste circuit dat ooit gebouwd is. Het door Herman Tilke ontworpen circuit werd in 2009 voor het eerst verreden en gewonnen door Sebastian Vettel in zijn Red Bull. Het circuit ligt op het speciale eiland 'Yas', waar ook het bekende Ferrari World gelegen is.

Het circuit is in 2021 flink op de schop genomen om de baan sneller te maken en meer kansen op inhaalmogelijkheden te bieden. Bocht 5 en 6 van het circuit zijn verwijderd, waardoor de coureurs meteen doorrijden richting de haarspeldbocht. Van de bochten 11 tot en met 14 is één lange bocht gemaakt. De veranderingen aan het circuit hebben ervoor gezorgd dat een rondje Yas Marina zo'n veertien seconden sneller gaat zijn dan voorheen.

Tijdschema Grand Prix van Abu Dhabi

Na alle vreemde en veranderende tijdschema's van de afgelopen races in Noord- en Zuid-Amerika, gaan we tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi weer een soort van terugschakelen richting de normale tijden. Vroege vogels die op vrijdag benieuwd zijn naar de verrichtingen in VT1 kunnen vanaf 11:00 uur inschakelen, terwijl VT2 om 14:00 uur van start gaat. De derde en laatste vrije training begint zaterdag om 11:30 uur en op diezelfde dag gaan we om 15:00 uur kwalificeren voor alweer de allerlaatste race van dit seizoen. De lichten worden nog één keer gedoofd voor de heren verdienen aan hun welverdiende winterstop. Dat gebeurt vanaf 14:00 uur Nederlandse tijd.

Vrijdag 18 november

Eerste vrije training: 11:00 uur

Tweede vrije training: 14:00 uur

Zaterdag 19 november

Derde vrije training: 11:30 uur

Kwalificatie: 15:00 uur

Zondag 20 november

Race: 14:00 uur