Jeen Grievink

Zondag 13 november 2022 23:08 - Laatste update: 23:26

Max Verstappen deed flink wat stof opwaaien toen hij tijdens de Grand Prix van São Paulo geen gehoor gaf aan een teamorder om Sergio Pérez voorbij te laten. Na afloop werd er door Raymond Vermeulenen, manager van Verstappen, flink gediscussieerd met Christian Horner en Helmut Marko, zo is te zien op beelden van Viaplay.

Verstappen kreeg vanaf de Red Bull-pitmuur te horen dat hij Pérez voorbij moest laten gaan in de slotfase van de race, maar hij weigerde dit. Een opmerkelijk besluit, want Verstappen heeft de titel al lang en breed binnen, terwijl Pérez nog knokt voor de tweede positie in het kampioenschap. Over de boordradio liet Verstappen weten zo zijn "redenen" te hebben om zijn teamgenoot achter zich te houden. Zijn besluit deed echter het nodige stof opwaaien en dat zorgde voor veel ophef, ook binnen het kamp van Red Bull. Op onderstaande beelden is te zien hoe Vermeulen hevig in discussie is met Horner. Marko lijkt het allemaal vooral aan te luisteren.