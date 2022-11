Tsunoda niet voorbij gelaten door Safety Car: "Ik ben gepest door de FIA"

Vincent Bruins

Yuki Tsunoda is als enige coureur op een ronde achterstand gefinisht in de Grand Prix van São Paulo. Hij werd tijdens de laatste Safety Car-periode niet langs de koplopers gelaten. De AlphaTauri-coureur voelt zich gepest door de FIA.

Tsunoda moest de race op het circuit van Interlagos aanvangen vanuit de pitstraat. De voor- en achtervleugel van zijn AlphaTauri AT03 waren in parc fermé vervangen naar een andere specificatie en het team had de setup van zijn bolide veranderd. Tsunoda reed op een gegeven moment op de dertiende positie, maar werd op een ongelukkig moment net ingehaald door leider George Russell. Tijdens de neutralisatie die volgde, kreeg hij daarom zijn ronde niet terug.

Gepest

"Normaal gesproken had ik de Safety Car mogen passeren," vertelde de Japanner na de race. "Ik werd echter verteld om in de lijn van auto's te blijven. De Safety Car had het groene licht aan, dus dat betekent dat de auto's die een ronde achterliggen, er voorbij mogen. Op de een of andere manier mocht ik dat niet. Ik ben gepest door de FIA. Qua snelheid zag het er best positief uit, maar er zijn wat lastige dingen gaande die we voor Abu Dhabi moeten onderzoeken."

FIA heeft toch wel juist gehandeld

Volgens artikel 55.13 van de sportreglementen van de Formule 1, krijgen alleen auto's die een ronde achterstand hebben, wanneer ze over start-finish komen aan het eind van de ronde waarin ze voor de tweede keer over de eerste Safety Car-lijn komen, nadat de Safety Car werd ingezet, een ronde terug. Oftewel, Tsunoda werd door Russell ingehaald in dezelfde ronde dat de Virtual Safety Car werd getoond voor de stilgevallen Lando Norris. Ondanks dat het een aantal ronden niet een echte Safety Car was, maar een Virtual Safety Car, telde Tsunoda officieel gezien dus niet als iemand die een ronde achter lag. Volgens de regels heeft de FIA dus juist gehandeld door Tsunoda achter de Williams-bolides te zetten, die hun ronde wel terugkregen, en achter de Safety Car te laten.