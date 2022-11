Horner weigert in te gaan op negeren teamorder Verstappen: "Ga ik niet op in"

Remy Ramjiawan

Zondag 13 november 2022 22:29 - Laatste update: 22:38

Red Bull-teambaas Christian Horner had na de race in Brazilië een heleboel werk te doen om de plooien tussen Max Verstappen en Sergio Pérez weer glad te strijken. De Nederlander kreeg een teamorder, maar gaf daar geen gehoor aan. Over het weigeren zelf, daar wil Horner niets over zeggen, wel geeft hij aan dat de ruzie inmiddels is gesust.

De verhoudingen tussen de twee teamgenoten bij Red Bull Racing zijn in Brazilië op scherp gezet. Verstappen kreeg aan het eind van de race een teamorder van zijn renstal, maar koos ervoor om dit te negeren. Het kan rekenen op veel kritiek van Pérez, die eerder dit jaar wel een aantal keren plaats maakte voor de Nederlander. Vermoedelijk zat de Nederlander nog met de kwalificatie van Monaco in zijn gedachte, zo klinkt het in de wandelgangen. Daar was het Pérez die de snelste tijd in handen had en met zijn crash voor een rode vlag zorgde.

Max zal Pérez in Abu Dhabi helpen

Over de reden van het weigeren van Verstappen, daar wilde Horner bij Sky Sports niets over kwijt: "Ik ga niet in op wat we achter gesloten deuren hebben besproken. De coureurs hebben het besproken en ze hebben elkaar de hand geschud." Voor de camera van Viaplay gaat Horner in op het incident tussen de twee coureurs: "Het is iets wat we als team van tevoren hebben besproken en het was erg duidelijk. Maar goed, de prioriteit ligt nu op Pérez om in Abu Dhabi op die tweede plek binnen te halen. Max zal daar alles doen om daarvoor te zorgen, als hij in die positie zit." Op dit moment heeft Pérez een gelijk aantal punten als Charles Leclerc, namelijk 290. De doelstelling voor Abu Dhabi zal dan ook zijn om voor de Monegask te eindigen, dan is de tweede plek namelijk verzekerd.

'Mercedes erg competitief'

Daar waar de Red Bull in de voorbije races enorm sterk was, viel dat in Brazilie wat tegen. "De tweede sector was de grote boosdoener vandaag. We moeten het nog analyseren, maar als we iets meer tijd hadden voor de afstelling, dan hadden we nog iets kunnen veranderen. Mercedes was vandaag erg sterk en ze hebben veel upgrades meegenomen en je ziet dat ze erg competitief zijn", aldus Horner.