Pérez snapt niks van actie Verstappen: "Na alles wat ik voor hem heb gedaan!"

Vincent Bruins

Zondag 13 november 2022 21:29 - Laatste update: 21:33

Sergio Pérez is in een felle strijd om de tweede plek in het kampioenschap met Charles Leclerc. Hij had dan ook verwacht de zesde positie terug te krijgen van Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen aan het eind van de Grand Prix van São Paulo. Verstappen weigerde echter en dus kwam Pérez als zevende over de finish op het circuit van Interlagos.

Pérez ving de race in Brazilië aan vanaf de vierde positie en schoof al gauw op naar de tweede plek na het incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Hij had uiteindelijk niet de snelheid om Hamilton achter zich te houden en werd ingehaald in de tweede helft. Tijdens de Safety Car-periode voor de stilgevallen McLaren van Lando Norris besloot Red Bull Pérez buiten te houden op oude mediums, waardoor hij een podium verloor aan de Ferrari van Carlos Sainz die naar nieuwe zachte banden was gewisseld. Pérez werd daarna ook voorbijgestoken door Fernando Alonso en Verstappen. De laatstgenoemde kreeg het bevel om Pérez P6 weer terug te geven, aangezien de Mexicaan elk puntje nodig heeft om Charles Leclerc voor te blijven in de puntenstand. Verstappen luisterde niet naar het team en Pérez snapt niet waarom.

Verbazing

De Mexicaan liet weten aan ESPN echt verbaasd te zijn: "Ik ben best wel verrast, ik weet niet wat er is gebeurd. Dit, zeker na alles wat ik voor hem gedaan. Hij heeft twee kampioenschappen dankzij mij." Pérez is dus echt niet te spreken over teamgenoot Verstappen. Naar verluidt heeft de Nederlander het bevel genegeerd, omdat Pérez opzettelijk zou zijn gecrasht in de kwalificatie in Monaco.

