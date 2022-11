Dit is de stand in de kampioenschappen na de Grand Prix van São Paulo

Remy Ramjiawan

Zondag 13 november 2022 21:20 - Laatste update: 21:20

Ronde 21 van het wereldkampioenschap Formule 1 zit er weer op. George Russell is de meest gelukkige van het stel, de Brit wist de Grand Prix van Sao Paulo te winnen. In zijn kielzog sluit Lewis Hamilton aan op P2 en Carlos Sainz wist het laatste plekje op het podium te pakken.

Voor Max Verstappen is het Grand Prix om snel te vergeten. De Nederlander kwam tijdens de race in contact met Hamilton en kreeg van de wedstrijdleiding een vijf seconden straf toebedeeld. Uiteindelijk wist de Limburger wel als zesde over de streep te komen, in een weekend waar het allemaal niet vanzelf ging.

