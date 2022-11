Brian Van Hinthum

Zondag 13 november 2022 16:05

Max Verstappen heeft zondag tijdens de Grand Prix van São Paulo genoeg werk aan de winkel als hij als eerste over de streep wil komen op het circuit van Interlagos. De Nederlandse coureur maakt zich na de tegenvallende zaterdag echter niet te veel illusies, want volgens hem ziet Mercedes er wel érg sterk uit.

Verstappen leek na de vrijdag goede papieren te hebben om op zaterdag de sprintrace in São Paulo op zijn naam te schrijven. De Nederlander startte dan weliswaar vanaf de tweede stek, maar moest alleen Haas-coureur Kevin Magnussen voor zich dulden en dus lagen er kansen voor Verstappen. Deze kwamen er echter niet. De Red Bull-coureur startte samen met Nicholas Latifi als enige op de mediumband tegenover de softs van de rest van het veld en daarvoor betaalde hij uiteindelijk de prijs.

Artikel gaat verder onder video

P3 Verstappen

De regerend wereldkampioen werd eigenlijk gemakkelijk gepasseerd door beide Zilverpijlen en Carlos Sainz en dus weet hij dat er het nodige werk aan de winkel is als hij op zondag overwinning nummer vijftien van het seizoen wil gaan bijschrijven. De Limburger start wel pal achter beide Mercedessen, want Sainz had nog een gridstraf van vijf plaatsen op zijn naam staan die nu dus voor de startopstelling van zondag ingeleverd is.

Snelle Mercedessen

Desalniettemin wordt het een lastig verhaal om de zilveren bolides voor zijn neus te passeren, meent Verstappen. "Het was allemaal een stuk lastiger dan we verwacht hadden. Ik had niet zo'n erge bandendegradatie verwacht. Zelfs op de softs zouden we niet snel genoeg geweest zijn. We moeten een aantal dingen fixen voor zondag, al kunnen we niet veel doen. Het kan niet veel slechter worden dan dit, maar op dit moment ziet Mercedes er onverslaanbaar uit. We gaan in ieder geval alles analyseren", besluit hij.