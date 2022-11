Lars Leeftink

Zondag 13 november 2022 14:29 - Laatste update: 14:49

Lando Norris kwam, ondanks zijn voedselvergiftiging donderdag, gewoon in actie op vrijdag en zaterdag. Na afloop liet de Brit blijken richting McLaren dat het niet allemaal soepel ging, hij na de sprintrace zich niet lekker voelde en de interviews na afloop over zou slaan. Teambaas Andreas Seidl heeft een update gegeven.

Nyck de Vries was donderdag al bezig met het passen van zijn stoeltje voor het geval hij in moest vallen voor Norris. Het zou, na Williams, Aston Martin en Mercedes, het vierde team zijn waar De Vries in 2022 voor actief zou zijn. Vrijdag kwam echter het nieuws naar buiten dat Norris gewoon in actie zou komen. De vrijdag kwam Norris prima door, want de Brit kwalificeerde zich als vierde voor de sprintrace. De sprintrace zelf ging wat minder, want Norris viel terug naar P7 en werd ingehaald door Lewis Hamilton, Sergio Pérez en Charles Leclerc. De Brit veroverde nog wel een plekje door Kevin Magnussen in te halen. Tijdens en na afloop van de sessie was Norris niet helemaal lekker. Hij hoefde geen interviews af te geven bij de media en mocht direct door naar zijn hotel om te herstellen.

Norris

De Vries, aanwezig in Brazilië, zal waarschijnlijk nog steeds stand-by staan mocht Norris vanavond om 19:00 uur Nederlandse tijd niet in actie kunnen komen. Toch verwacht teambaas Seidl niet dat dit nodig gaat zijn. Dit zegt hij tegenover Motorsport.com. "Ik heb er vertrouwen in dat hij na een goede nachtrust weer in orde zal zijn. Ik denk dat als je terugkijkt naar wat hij vandaag [zaterdag] heeft gepresteerd en hoe hij de race aanpakte - hoe hij met de banden omging om ervoor te zorgen dat hij er was wanneer hij er moest zijn om de aanval op Kevin in te zetten, wat het doel was voor vandaag - het niet leek alsof er iets ontbrak."

De Vries

Mocht het nodig zijn, dan zou het de tweede invalbeurt van De Vries zijn dit seizoen. De Vries maakte zijn race-debuut in de Formule 1 in Monza, toen hij een tevens zieke Alexander Albon namens Williams moest vervangen. Dit deed hij naar behoren, want hij eindigde negende en hield meerdere auto's knap achter zit. Het gevolg was dat AlphaTauri hem als vervanger van Pierre Gasly zag, die naar Alpine ging. Zeker toen bekend werd dat Colton Herta zijn superlicentie niet kreeg, werd de interesse hardnekkiger en kwamen beide partijen er uiteindelijk uit. In 2023 rijdt De Vries dus voor AlphaTauri, maar de kans lijkt in ieder geval klein dat hij zondag voor Norris in moet vallen.