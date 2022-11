Ewan Gale & Lars Leeftink

Zondag 13 november 2022 13:25 - Laatste update: 13:32

Lewis Hamilton heeft er bij teamgenoot George Russell op aangedrongen om samen te werken in een poging Mercedes zijn eerste overwinning van het seizoen zondagavond veilig te stellen.

De Silver Arrows zullen op de eerste startrij van de grid starten nadat Russell Max Verstappen en Carlos Sainz versloeg in de strijd om de overwinning veilig te stellen tijdens de sprintrace van 24 ronden. Hoewel Sainz voor Hamilton eindigde, zal de Spanjaard een gridpenalty van vijf plaatsen krijgen voor het plaatsen van zijn zesde ICE van het seizoen. Daardoor start Hamilton naast Russell op P2 en is de hele voorste rij dus van Mercedes, iets wat het team al een tijdje niet meer heeft kunnen zeggen.

Hamilton

Hamilton, die voorafgaand aan het raceweekend werd benoemd tot ereburger van Brazilië, zei na afloop van de sprintrace het volgende: "Ik ben zo blij om hier te zijn, het was een ongelooflijke week. Een moeilijke dag [op vrijdag], maar wat een auto hadden we [tijdens de sprintrace]. Ik baande me langzaam maar zeker een weg door het veld heen. Gefeliciteerd George. Deze zege gaat naar alle mensen in de fabriek. Iedereen hier heeft zo hard gewerkt dit jaar. Dit is een geweldig resultaat. Om op de eerste rij te staan is ongelooflijk."

Russell

De snelheid van Hamilton was niet iets verrassend, aangezien ook Russell enorm snel reed en de auto van Mercedes op de soft band duidelijk tempo had. Hamilton moest namelijk helemaal vanaf P8 beginnen, maar werd dus tweede. Gericht op de Grand Prix, hield Hamilton vol dat het voornaamste doel is om Verstappen te verslaan. Hierbij heeft hij ook Russell nodig. "Vanaf hier zouden we als een team moeten werken en de concurrenten achter ons afhouden. We gaan zo hard als we kunnen proberen [om te winnen]. Als we een goede degradatie [van de banden] kunnen hebben, zouden we een goed gevecht kunnen hebben. Een overwinning hier in Brazilië zou ongelooflijk zijn."