Brian Van Hinthum

Zondag 13 november 2022 11:58 - Laatste update: 11:59

De Grand Prix van São Paulo begon dit weekend met verraderlijke omstandigheden op de vrijdag, waardoor we een verrassende en enerverende kwalificatie zagen. Op de zaterdag hielden we het wél gewoon droog in het vaak onvoorspelbare Interlagos. Hoe staat het er met de zondag voor?

Tijdens de eerste vrije training bleef het droog en konden de teams vrijuit hun gang gaan om data te verzamelen, rondjes te rijden en hun kwalificatie runs te doen. Tijdens de kwalificatie bleek het echter niet droog te blijven. Voorafgaand aan de sessie regende het, terwijl het tijdens de sessie lang beperkt bleef tot wat druppels en veel coureurs gewoon op de soft band reden. Tijdens Q3 ging het echter harder regenen en konden de coureurs die hun tijden aan het begin van de sessie hadden gezet, niet opnieuw de baan op om hun tijd te verbeteren. Daardoor stond Kevin Magnussen na Q3 op pole, voor Max Verstappen en George Russell.

Zaterdag

Op de zaterdag zagen we hoe de Deen onder droge omstandigheden prima startte, maar hij wel snel terugviel in de pikorde. Verstappen pakte op dat moment op zijn mediums nog de leiding, maar moest later lijdzaam toezien hoe de strategische keuze van Red Bull Racing in de soep liep. Verstappen kon met zijn RB18 de snellere concurrentie die op de softs stonden geen tegenstand bieden en hij kelderde dan ook redelijk machteloos van het podium, waardoor hij als vierde over de streep kwam. Op zondag start hij vanaf de derde stek achter beide Mercedessen, want Carlos Sainz op P2 heeft een gridstraf aan zijn broek. George Russell en Lewis Hamilton starten verrassend van de eerste startplek.

Het weerbericht voor de zondag

De vraag is nu onder welke omstandigheden de heren van start zullen gaan op Interlagos. Door de ligging van het circuit kunnen de weersomstandigheden verrassend uit de hoek komen en kan een buitje zomaar ontstaan. Voorlopig ziet het er echter naar uit dat we het tijdens de race gewoon droog gaan houden. Ook in aanloop naar de Grand Prix ziet het er op dit moment rustig uit. Dat het in ieder geval flink warm gaat worden in São Paulo, is wel een feit. De temperaturen zullen dicht tegen de dertig graden Celsius aan zitten en dus wordt het ook interessant om te zien hoe de banden het gaan doen.