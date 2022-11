Sainz tweede in Sprint: "Sorry voor contact met Verstappen, maar dit is racen"

Vincent Bruins

Carlos Sainz is tweede geworden in de Sprint voor de Grand Prix van São Paulo. Hij ving de race op Interlagos aan vanaf de vijfde positie, maar wist zich netjes naar voren te werken. Vanwege een gridstraf zal de Ferrari-coureur morgen echter vanaf de zevende plaats beginnen.

Sainz ging in de openingsfase al gauw voorbij aan de McLaren van Lando Norris en ook haalde hij de Haas van polesitter Kevin Magnussen in. Max Verstappen was de enige koploper op de medium compound en het had tempo niet. Sainz passeerde de Nederlander in de eerste bocht. Ondanks dat er eventjes contact was tussen de twee, kwam de Spanjaard zonder verdere kleerscheuren over de finish op de tweede plek, nadat hij Lewis Hamilton achter zich wist te houden. Sainz zal de Grand Prix in Brazilië morgen vanaf de zevende positie aanvangen na een gridstraf voor een motorwissel.

P2 het maximale

"Normaal gesproken hebben we wat meer last van bandenslijtage vergeleken met de Mercedessen en ik zag dat ze hard aan het pushen waren," vertelde Sainz na afloop van de Sprint. "Het lukte me om wat posities te winnen bij de start en om het gevecht aan te gaan met Max en George [Russell]. Ik moest agressief zijn, omdat ik morgen natuurlijk die straf krijg en ik denk dat P2 het maximale was vandaag. De Mercedessen lijken echt een betere pace te hebben en ze zijn erg snel in de race."

Contact met Verstappen

"Ik zat zeker op de limiet. [De Red Bulls] zijn lastig om in te halen," zei de Spanjaard over het contact met Verstappen. "Ik moest echt een strakke lijn nemen door bocht één om die Red Bull te passeren. Je moet of agressief zijn tijdens het remmen of je haalt ze gewoon niet in. Ze zijn zo snel op het rechte stuk dat je er echt voor moet gaan in de remzone. Het spijt me als er contact was, maar dit is racen en soms moet je er gewoon voor gaan."