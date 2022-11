Lars Leeftink

Zaterdag 12 november 2022 14:19 - Laatste update: 14:37

Het weer voor de zaterdag in Brazilië belooft wederom grijs en onvoorspelbaar te worden, met ook op de zaterdag flink wat kans op regen, onweer en bewolking. Het leverde vrijdag al spektakel op.

Tijdens de eerste vrije training bleef het droog en konden de teams vrijuit hun gang gaan om data te verzamelen, rondjes te rijden en hun kwalificatie runs te doen. Tijdens de kwalificatie bleek het echter niet droog te blijven. Voorafgaand aan de sessie regende het, terwijl het tijdens de sessie lang beperkt bleef tot wat druppels en veel coureurs gewoon op de soft band reden. Tijdens Q3 ging het echter harder regenen en konden de coureurs die hun tijden aan het begin van de sessie hadden gezet, niet opnieuw de baan op om hun tijd te verbeteren. Daardoor stond Kevin Magnussen na Q3 op pole, voor Max Verstappen en George Russell.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdag

Op zaterdag zullen de temperaturen iets minder hoog zijn dan op vrijdag (22 graden Celsius) en kan er aan het begin van de dag al regen vallen. Verder is het weerbeeld hetzelfde als vrijdag. 50% kans op regen gedurende de tweede vrije training en de sprintrace, met ook tussen de sessies door kans op wat onweer en regen. Een sprintrace in natte omstandigheden is dus zeker niet uitgesloten vanavond om 20:30 uur Nederlandse tijd.

Het weerbericht voor de zaterdag in Brazilië laat hetzelfde weerbeeld zien als op de vrijdag. Dit keer is er vanaf het begin van de dag al kans op regen, en tijdens de training en sprintrace is er ongeveer 50% kans op regen #BrazilGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/dCJGEEX9b9 — GPFans NL (@GPFansNL) November 12, 2022