Remy Ramjiawan

Vrijdag 11 november 2022 21:51

Haas-teambaas Guenther Steiner kan zijn geluk niet op na de pole position van zijn Kevin Magnussen. De Deen wist de snelste tijd op Interlagos neer te zetten en pakt daarmee de allereerste pole position van het Amerikaanse team.

Q3 in Brazilië was er eentje om van te smullen. Zo begon de sessie droog en zou het naarmate de tijd verstreek gaan regenen. De opdracht was simpel, want er moest zo snel mogelijk een rondje worden neergezet, voordat de druppels zouden gaan vallen en Magnussen wist zijn bolide op de baan te houden en als snelste over de streep te komen.

'Erg verdiend'

Voor de camera van Viaplay toont Steiner zich een gelukkig man: "Dit is fantastisch. We hebben zo hard gewerkt. Het begon te regenen en Kevin was op het juiste moment naar buiten gegaan en zette de snelste rondetijd neer en er waren een heleboel coureurs buiten en die deden dat niet." Steiner wil niet spreken van geluk, hij beschrijft het als loon naar werken: "Nee we hebben de hele tijd de buienradar in de gaten gehouden en gekeken of we op de juiste banden stonden. Dus het was echt heel goed. Ik denk dat dit erg verdiend is. Het is fantastisch voor het hele team."

Belangrijk

Haas heeft het in de afgelopen jaren niet makkelijk gehad en stond vorig jaar steevast achteraan. Vooral om dat achter zich te laten, was dit een belangrijke opsteker: "Het was heel belangrijk zoiets. De afgelopen twee jaar waren zwaar en hadden we ook niet altijd het geluk mee. Kijk ook naar de zwart-oranje vlaggen die we kregen, dat helpt ook niet. Maar als je dan zo terug komt en het team laat zien waar we van gemaakt zijn, dan zegt dat veel. We zijn hier niet om alleen maar mee te doen, we zijn hier om te strijden en vandaag hebben we gewoon goed werk afgeleverd."