Russell op P3 ondanks spin: "Morgen beste kans om voor Verstappen te finishen"

Vincent Bruins

Vrijdag 11 november 2022 21:40 - Laatste update: 21:43

George Russell kwalificeerde zich als derde voor de Sprint van de Grand Prix van São Paulo. De Mercedes-coureur eindigde Q3 in de grindbak. Hij had het geluk dat het vervolgens begon te regenen en dat niemand zijn tijd meer kon verbeteren.

Het was een ontzettend onvoorspelbare kwalificatiesessie op het Braziliaanse circuit van Interlagos. Russell stond samen met teamgenoot Lewis Hamilton af en toe in de gevarenzone in Q1 en Q2. Uiteindelijk werd hij elfde in de eerste sessie en vierde in de tweede sessie. Na zijn eerste ronde in Q3 schoot hij van de baan in Descida do Lago en kwam vast te staan in de grindbak. Hij had de derde tijd te pakken en door de rode vlag en de regen verbeterde niemand meer.

Russell spreekt lovend over Magnussen en Haas

"Het was iets natter dan ik had verwacht," begon Russell. "Ten eerste ben ik blij met P3 en mijn felicitaties gaan uit naar Kevin. Hij heeft het geweldig gedaan evenals Haas. Ze verdienen het echt met hoeveel energie ze hierin steken. P3 is niet per se waar we wilden staan, maar wel een goede plek om te zijn voor de Sprint-race. Morgen is onze beste kans om voor Max en Red Bull te finishen. Ik hoop dat deze regenachtige omstandigheden niet te erg worden, zodat de fans nog wel kunnen genieten van de races. Hoe dan ook, we zijn er klaar voor om het seizoen goed af te sluiten."

