Mercedes onzeker over dreiging van regen tijdens kwalificatie

De trackside engineer van Mercedes Andrew Shovlin, heeft toegegeven dat er wat onzekerheid heerst over de dreiging van regen tijdens de kwalificatie voor de sprintrace. Het hele weekend zijn er wat buiten voorspeld rondom Interlagos, maar wanneer de druppels precies gaan vallen, dat is niet te zeggen.

De eerste vrije training is zojuist verreden en Sergio Pérez wist uiteindelijk de snelste tijd op de klokken te zetten. Charles Leclerc wist de tweede tijd te laten noteren en Max Verstappen moet het doen met P3. Het was voor de coureurs de enige mogelijkheid om meters te maken, voordat over een paar uur de kwalificatie gaat beginnen. Door de sprintrace van zaterdag is de kwalificatie verschoven naar vrijdagavond.

'Interessante kwalificatie'

Lewis Hamilton en George Russell eindigden als vijfde en zesde, maar de gegevens die bij droog weer zijn verzameld zouden wel eens tevergeefs kunnen zijn voor de kwalificatie, want er dreigt wat regen te gaan vallen. Het is echter bijna onmogelijk om het weer boven het circuit te voorspellen, vanwege het microklimaat dat ontstaat door de ligging van het circuit tussen twee grote meren in het Braziliaanse São Paulo. Op de vraag wat de radar Mercedes vertelde in de aanloop naar de kwalificatie, zei Shovlin tegen Sky Sports F1: "Het lijkt erop dat het interessant kan worden. Het regent hier en daar een beetje en het borrelt op, je ziet het niet als een front." Volgens de Brit is er eigenlijk geen peil op te trekken: "Het zou een interessante natte kwalificatie kunnen worden."

Klachten Hamilton verklaard

Tijdens de vrije training klaagde Hamilton over het gebrek aan grip, vooral aan de achterkant van de W13. De zevenvoudig kampioen kwam echter slechts twee tienden tekort op de tijd van Pérez. "Lewis probeerde een vrij laag vleugelniveau uit en dat werd steeds minder, totdat hij het weer wat hoger wilde hebben", zo legt Shovlin uit over het testen van de neerwaartse druk op Interlagos. "Het is één van die dingen en het is moeilijk om te bepalen waar je wilt zijn. De banden worden heet en er is nogal wat oververhitting en dat veroorzaakt verlies van grip aan de achterkant", zo luidt de verklaring.