Lars Leeftink

Vrijdag 11 november 2022 11:13 - Laatste update: 11:15

Vandaag staat de kwalificatie voor de sprintrace in Brazilië op het programma. Het belooft een regenachtig weekend te worden, maar gaan we op vrijdag ook een regenachtige kwalificatie krijgen?

Zeker op zaterdag en zondag mogen de coureurs veel regen verwachten. Momenteel is de verwachting dat er op beide dagen 80% kans of meer op regen gaat zijn, terwijl er vooral veel bewolking is en de zon amper aanwezig zal zijn de komende twee dagen. Op vrijdag is dit wel een beetje anders, want de verwachting is dat dit de mooiste dag van het weekend gaat worden.

Vrijdag

De vrijdag in São Paulo lijkt droog te beginnen, met een mix van zon en bewolking. Temperaturen lopen op richting de 25 graden Celsius aan het begin van de middag. De kans lijkt dan ook groot te zijn dat er een droge eerste vrije training gaat komen. De kwalificatie voor de sprintrace, die om 20:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, lijkt echter wat onvoorspelbaarder te worden. Er is 50% kans op regen op het moment dat de kwalificatie voor de sprintrace begint, en het zal vooral bewolkt zijn. De temperaturen zakken naar 20 graden Celsius of zelfs minder.