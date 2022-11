Jan Bolscher

Donderdag 10 november 2022 19:30 - Laatste update: 19:30

Sergio Pérez wil de resterende twee races van het Formule 1-seizoen met een goed resultaat afsluiten, om zo het momentum mee te nemen de winterstop in. De Mexicaan wil in 2023 namelijk zijn zinnen zetten op het wereldkampioenschap.

Pérez is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Red Bull Racing. De geroutineerde Mexicaan begon sterk aan het jaar, maar naarmate de RB19 werd doorontwikkeld had hij steeds vaker moeite om mee te komen met teammaat Max Verstappen. De Nederlander liep na wat uitvalbeurten in de openingsfase van het seizoen dan ook vrij snel uit op zijn collega, maar met nog twee races te gaan heeft Pérez goede papieren om de tweede plek in het kampioenschap veilig te stellen.

Een probleemloos weekend

Gevraagd naar zijn verwachtingen voor het raceweekend in Brazilië, vertelt hij: "We willen het momentum behouden. In Mexico hadden we veel problemen tijdens het weekend, ik had echt gedacht dat er een beter resultaat haalbaar zou zijn." Pérez sloot zijn thuisrace af met een derde plaats, met Lewis Hamilton en Verstappen voor hem. "Hopelijk hebben we een weekend zonder problemen en kunnen we onze ware snelheid laten zien zoals we die de afgelopen paar races hadden."

Sterk eindigen

Over het algemeen blikt de 32-jarige coureur tevreden terug op zijn tweede seizoen bij het team: "We hadden wat betrouwbaarheidsproblemen in het begin, maar op de baan zag het er goed uit. We zaten in het begin in de mix wat betreft het wereldkampioenschap. Ik had een paar slechte races waardoor ik niet meer meedeed om de titel, dus wat dat betreft is er wat werk te doen met het team zodat we die consistentie kunnen houden en volgend jaar - als we weer zo'n auto hebben - om de titel kunnen vechten. Het is belangrijk dat we het seizoen goed afsluiten, zodat we volgend jaar weer sterk kunnen beginnen", klinkt het.