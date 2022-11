Remy Ramjiawan

Donderdag 10 november 2022 16:22

Regerend Formule 2-kampioen Felipe Drugovich zal als reservecoureur van Aston Martin in Abu Dhabi de 2022-wagen van het team, onder handen nemen. De Braziliaan was in zijn zoektocht naar een zitje in de koningsklasse de hele paddock afgegaan, waaronder Red Bull Racing, maar kreeg nul op het rekest en sloeg uiteindelijk de handen ineen met Aston Martin.

Drugovich heeft met het Nederlandse MP Motorsport beslag weten te leggen op het kampioenschap in de Formule 2. Net als Oscar Piastri vorig jaar, stond er niet direct een vast zitje voor hem klaar in de Formule 1. Na veel gesprekken kwam Aston Martin op zijn pad en dat kon hij niet afslaan. Uiteindelijk heeft de 22-jarige Braziliaan een rol als reservecoureur geaccepteerd, maar het doel blijft om een fulltime Formule 1-coureur te worden.

'Erg speciaal'

Donderdag werd bekend dat de Braziliaan tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi zijn eerste meters mag maken in de AMR22 en daar kijkt hij naar uit. Afgelopen week heeft hij al rondgereden in de auto van vorig jaar en dat was volgens hem de perfecte voorbereiding voor de run in Abu Dhabi. "Dat was echt heel cool. Als je tekent bij een Formule 1-team, dan kijk je naar dit soort dingen uit. Het was erg speciaal. Daarnaast helpt het ook om de procedures onder de knie te krijgen", legt Drugovich uit over de minuten op Silverstone.

Felipe Drugovich

Als Formule 2-kampioen zijnde, staat er niet altijd een zitje voor je klaar in de Formule 1. "Het enige dat wij (Formule 2-coureurs) willen bereiken is een vast zitje in de Formule 1. Maar dat was niet mogelijk. Het enige team dat een rol had weggelegd was Aston Martin", zo legt hij uit. Toch wil hij de rol van reservecoureur niet bagatelliseren: "Ik denk ook dat het de beste optie was die ik had."

Rondje langs de paddock

In zijn jacht op een stoel in de Formule 1 heeft Drugovich met alle teams gesproken, waaronder Red Bull Racing. "Ja, ik heb met Helmut [Marko] gesproken. Het was een kort gesprek en er was helaas geen plek daar en als jonge coureur ga je gewoon de paddock af om een plekje te zoeken. Dat is wat ik heb gedaan en de beste plek die ik kon krijgen was hier bij Aston Martin, als reservecoureur", legt hij uit over zijn keuze.

Christian Horner & Helmut Marko

Drugovich wil voorkomen dat hij wat roestig wordt als hij een jaartje langs de zijlijn moet staan, dus kijkt hij ook naar raceklassen waarin hij kan uitkomen, naast zijn verantwoordelijkheden bij Aston Martin. "Racen is nog steeds mogelijk voor volgend jaar en op dit moment kijken we naar de opties. Het zou natuurlijk fijn zijn als het te combineren is met de rol die ik hier nu heb. Een jaar niet racen is niet echt geweldig, maar de focus ligt op Aston Martin", aldus de regerend Formule 2-kampioen.