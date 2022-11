Brian Van Hinthum

Donderdag 10 november 2022 10:56

Het record van de duurst verkochte wagen uit het moderne tijdperk is met een gigantisch bedrag verbroken. Deze week ging de bolide waarmee Michael Schumacher in 2003 zijn zesde wereldtitel won, de F2003-GA, voor een astronomisch bedrag van 14,630,000 dollar over de toonbank.

Schumacher wist natuurlijk zeven wereldtitels in de koningsklasse te behalen en zijn een-na-laatste wist hij in het seizoen van 2003 te behalen. Daarvoor moest hij uiteindelijk af zien te rekenen met Kimi Raikkonen van McLaren, wat de legendarische Duitser lukte door vijf overwinningen te behalen. Het werd de vierde wereldtitel op een rij voor de toenmalig Ferrari-coureur en hij wist uiteindelijk met slechts twee punten voorsprong de jonge Fin achter zich te laten.

Bijna vijftien miljoen

En daar heeft iemand blijkbaar een hoop geld voor over gehad. Het record van de vorige verkochte Formule 1-wagen stond ook op naam van Ferrari en Schumacher. In 2017 werd namelijk de F2001 voor het bedrag van 7,504,000 dollar verkocht. Deze week ging men daar tijdens de Luxury Week in Geneve door RM Sotheby dus ruim overheen en werd het bedrag bijna verdubbeld, zo weet Forbes te melden. De koper die tijdens de veiling toesloeg legde dus bijna vijftien miljoen dollar op tafel.

Wereldrecord

De verkoopdirectdeur van RM Sotherby, Augustin Sabatié-Garat, reageert: "Formule 1-auto's van deze kwaliteit en herkomst komen zelden op de markt. Deze auto in het bijzonder was het beste van het beste. We zijn verheugd dat het een wereldrecord heeft gezet qua prijs voor een dergelijke auto, omdat het werkelijk reflecteert op het belang van dit chassis. Uiteindelijk was Schumacher één van de acht race-winnaars in dat seizoen. Ook onder meer Fernando Alonso, Juan-Pablo Montoya en natuurlijk dus Raikkonen wonnen dat seizoen.