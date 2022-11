Remy Ramjiawan

Sergio Pérez reist naar Brazilië af met de wetenschap dat hij de kaarten in handen heeft om de tweede plek in het kampioenschap veilig te stellen. De Mexicaan heeft een voorsprong van vijf punten op Charles Leclerc en wil alles op alles gaan zetten om de Monegask achter zich te houden.

Aankomend weekend in São Paulo staat er naast de hoofdrace op zondag, ook een sprintrace op zaterdag op het programma. Het biedt de coureurs een extra mogelijkheid om belangrijke WK-punten te scoren. Zo ook voor Pérez, die nog altijd in gevecht is met Ferrari-coureur Leclerc voor de tweede plek in het klassement. Hoewel er geen prijs tegenover staat, is het vooral een prestigestrijd, waarin Red Bull Racing hoopt op een perfect jaar.

'Blijven vechten'

In de preview van Red Bull blikt Pérez vooruit op het sprintweekend op Interlagos. "Ik ga de laatste twee wedstrijden van het jaar in met het gevoel dat ik nog van alles kan winnen. We mogen dan wel constructeurskampioen zijn, maar als team en ook zeker voor mij persoonlijk is het van het grootste belang om een een-tweetje in het kampioenschap te pakken", zo legt de viervoudig Grand Prix-winnaar uit over zijn doelstelling van het weekend. De taak is dan ook om voor Leclerc te blijven op Interlagos: "Ik moet blijven vechten en gedreven blijven om in elke race het best mogelijke resultaat te pakken, ook tijdens de sprintrace."

'Ongelooflijke vorm vasthouden'

Het sprintweekend zorgt ervoor dat er een vrije training minder overblijft en daardoor moeten de teams en de coureurs, eerder dan normaal, de juiste afstelling te pakken hebben. "Het is een kans om belangrijke punten te scoren. Dus we moeten ervoor zorgen dat we vrijdagochtend een goede training rijden en de kwalificatie moet ook in orde zijn. Als we dit weekend alles goed weten te doen, dan zijn wij het te kloppen team. Daarnaast zijn we erg gedreven om de ongelooflijke vorm vast te houden, die we dit seizoen te pakken hebben",aldus Pérez.