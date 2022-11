Gasly openhartig over vertrek bij AlphaTauri: "Wil vechten voor de overwinningen"

Remy Ramjiawan

Pierre Gasly doet de reden voor zijn vertrek bij AlphaTauri uit de doeken. De Fransman wil elk weekend voor de bovenste posities vechten, iets wat bij AlphaTauri lastig te bereiken is.

De Fransman zal volgend jaar samen met Esteban Ocon de kleuren van het Franse Alpine gaan verdedigen. De verhouding tussen de twee coureurs was niet altijd even goed, maar bij de aankondiging van de transfer van Gasly, onthulde de twee coureurs dat de strijdbijl inmiddels is begraven. Alpine wist voor het laatst het kampioenschap te pakken in 2006, toen Fernando Alonso zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher wist te verslaan. Het team is nog niet zover dat het kan vechten voor de titel, maar Gasly hoopt dat zeges er wel inzitten, zo vertelt hij bij Racer.

Transfer

Gasly heeft in zijn Formule 1-carrière alleen bij de Red Bull-familie gezeten en het Oostenrijkse team heeft hem in 2019 de kans naast Max Verstappen gegeven. Het pakte niet goed uit en een half jaar later zat Gasly weer in de Toro Rosso (AlphaTauri). Met de transfer achter de rug legt Gasly uit dat hij toe was aan een nieuwe omgeving: "Ik voelde dat ik een verandering nodig had. Ik werk nu al heel wat jaren bij AlphaTauri en ik heb de afgelopen jaren zoveel mogelijk bijgedragen aan het succes van het team en echt alles gegeven wat ik kon. Dat gezegd hebbende, wil ik uiteindelijk vechten voor de overwinning."

Esteban Ocon & Pierre Gasly

Wat Gasly vooral steekt, is dat zijn generatiegenoten inmiddels wel in de top van het veld meedoen. "Ik zie de jongens waarmee ik mijn hele carrière vooraan heb gevochten. Max won kampioenschappen, Charles [Leclerc] vocht voor kampioenschappen, George [Russell] en Lando [Norris] hadden ook hun kans, en ik zie mezelf daar wel tussen staan", legt de teamgenoot van Yuki Tsunoda uit. "Ik wil week in, week uit, vechten voor de overwinning. Ik denk dat Alpine een grote stap voorwaarts zal zijn en ik weet door hun vooruitgang dat ze hebben wat nodig is, om mijn verwachtingen en ambities waar te maken", zo legt Gasly uit die volgend jaar wordt vervangen door Nyck de Vries.

Een nieuwe richting

Hoewel Gasly zich realiseert dat hij een heleboel dingen van Red Bull gaat missen, is hij enthousiast over zijn nieuwe kans in de sport. "Om eerlijk te zijn heb ik AlphaTauri altijd als mijn familie beschouwd. Ik was erg close met iedereen, alle monteurs en ingenieurs werden mijn vrienden, ik groeide praktisch met hen op. Natuurlijk ben ik wat emotioneel als ik denk aan vertrekken, maar mijn carrière verloopt goed en ik wil mijn doelen in de Formule 1 bereiken. De tijd is gekomen om mijn carrière een nieuwe richting te geven", aldus Gasly