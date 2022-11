Remy Ramjiawan

Woensdag 9 november 2022 18:39

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de visie van de sport gedeeld en die luidt: elke race van de kalender naar het niveau van de Super Bowl te tillen. De Super Bowl is de finale van American football, waarbij entertainment vooropstaat en sport daar een onderdeel van is.

Afgelopen zaterdag werd er een speciaal openingsfeest voor de Grand Prix van Las Vegas gehouden, waarbij Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Pérez en Alexander Albon aanwezig waren om af te tellen naar volgend jaar, wanneer de startlichten op de Strip uit zullen gaan. De race in de gokstad zal volgend jaar het derde bezoek zijn aan de Verenigde Staten, na de race in Miami en op COTA.

Artikel gaat verder onder video

Groei

"Onze visie van 'Overal waar we komen, willen we een Super Bowl creëren' is veel gemakkelijker te begrijpen als je een Amerikaanse mentaliteit hebt", vertelt Domenicali aan de Wall Street Journal. "We proberen, beleefd, iets te bieden dat niet puur Amerikaans is, maar internationaal. En we zagen het effect van koppig zijn om in Vegas te zijn. Niemand dacht dat we de commissies zouden kunnen overtuigen om op zaterdagavond op de Strip te zijn", zo legt hij uit over de spectaculaire groei van de sport.

OOK INTERESSANT: Las Vegas gaat proberen waar Singapore veertien jaar voor nodig had

Grand Prix van de Verenigde Staten, 2005

De weg omhoog gevonden

De Formule 1 had moeite om voet aan de grond te krijgen op Amerikaanse bodem, waarbij de gebeurtenissen tijdens de race van 2005 in Indianapolis, de reputatie van de sport heeft geschaad. De introductie van het Circuit of the Americas in 2012 zorgde voor een periode van langzame groei, maar de laatste twee bezoeken na de pandemie hebben dit proces versneld met bezoekersaantallen die de records hebben verbroken. Over de toename van de belangstelling, zegt Domenicali: "Het was zo'n snelle ommekeer, in een periode van twee jaar. Een ongelooflijke omschakeling die er voorheen niet was."