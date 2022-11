Remy Ramjiawan

Woensdag 9 november 2022 17:59

Kevin Magnussen verdedigt het plan om volgend jaar het aantal sprintraces uit te breiden naar zes, nadat wereldkampioen Max Verstappen het format eerder onder vuur had genomen. Het 2022-seizoen is het tweede jaar in de koningsklasse dat het sprintformat is toegevoegd aan de kalender en voor volgend jaar wordt het aantal verhoogd naar zes.

Aankomend weekend zal de laatste van de drie sprintraces van het seizoen plaatsvinden op Interlagos. De verkorte race staat voor zaterdag op het programma en Verstappen onthulde eerder dat hij niet gecharmeerd is van de sprintrace. Volgens de Nederlander zouden de coureurs te voorzichtig de race ingaan, want uiteindelijk vallen de meeste punten op zondag te verdienen. Ondanks de kritiek staan er voor volgend seizoen zes van de verkorte races op de kalender.

'Erg gaaf'

Voor Magnussen is dit het eerste jaar dat hij kennis maakt met de sprintraces, want vorig jaar zat hij niet in de koningsklasse. Het ging de Deen in de eerste twee edities goed af. In Imola wist Magnussen één punt te scoren, door als achtste in de sprintrace over de streep te komen. Op de Red Bull Ring kwam hij zelfs als zevende over de streep. De 30-jarige Deen is dan ook, in tegenstelling tot Verstappen, te spreken over het sprintformat.

"Ik denk dat we het goed hebben gedaan, we hebben tot nu toe bij elke sprint punten gescoord en ik hou eigenlijk wel van die weekenden waarin je snel serieuze zaken doet. Drie trainingen zijn eigenlijk wel wat veel en dit soort weekenden laten zien dat je met één training klaar kunt zijn voor de kwalificatie. Het is voor iedereen hetzelfde, je gaat ermee om en het wordt normaal", zo is Magnussen uiterst positief over het sprintformat. Toch moet hij toegeven dat de uitbreiding van het aantal sprintraces wel voor het personeel nadelig is. "Ik denk dat zes volgend jaar goed is, maar natuurlijk is de werkdruk voor het team in de garage tijdens dit soort weekenden erg hoog. Maar vanuit het perspectief van de coureurs is het erg gaaf", zo sluit Magnussen af.