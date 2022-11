Jeen Grievink

Woensdag 9 november 2022 16:40 - Laatste update: 16:44

Lewis Hamilton heeft onthult wanneer voor hem het moment is bereikt om te stoppen met racen in de Formule 1. De 37-jarige Brit stelt zichzelf ieder jaar dezelfde vraag om te kijken of hij het nog een seizoen kan opbrengen om het maximale van zichzelf te vragen.

Hamilton is sinds 2007 actief in de koningsklasse van de autosport en is uitgegroeid tot één van de allerbeste coureurs aller tijden. Hij verzamelde al zeven wereldtitels en hoewel de jaren inmiddels beginnen te tellen, is hij geenszins van plan zijn helm aan de wilgen te hangen. Recentelijk sprak hij de wens uit om zijn contract met Mercedes open te breken en te verlengen. Maar oneindig doorgaan is ook geen optie voor de coureur die volgend seizoen op jacht hoopt te gaan naar zijn achtste kampioenschap. Hamilton weet wanneer de tijd rijp is om te stoppen, zo heeft hij onthuld.

Hamilton stelt zichzelf ieder jaar dé vraag

Hamilton is inmiddels op een leeftijd gekomen waarop hij zich ieder jaar weer dezelfde vraag stelt. "Elk jaar moet je jezelf afvragen of je bereid bent om net zoveel, zo niet meer te geven dan toen je voor het eerst begon", zo wordt hij geciteerd door het Britse Express. "Ben je bereid al je tijd op te geven om je voor te bereiden, te trainen en te werken en te presteren met het team?" Het antwoord op die vraag is voor Hamilton ieder jaar weer van belang om te bepalen of hij moet doorgaan of een punt moet zetten achter zijn carrière.

Hamilton onthult juiste moment om te stoppen

Als er ooit een moment aanbreekt dat de motivatie begint weg te zakken, zal hij de handdoek in de ring gooien. "Als er ooit een moment is dat ik hier aankom en maar doorga zonder inspanning en inzet, dan hoor ik hier niet thuis en verdien ik die positie niet, en dan zal ik moeten stoppen", zo legt Hamilton uit.