Lars Leeftink

Woensdag 9 november 2022 15:20 - Laatste update: 15:21

Loek Hartog wordt naar de jaarlijkse Porsche Junior Shootout gestuurd. Daar zal hij mee gaan doen namens Carrera Cup Duitsland en gaat de jonge Nederlander proberen zijn kans te grijpen.

De Porsche Junior Shootout is een vierdaagse competitie waar twaalf aanstormende GT-talenten strijden om een felbegeerde plek in de autosport te veroveren: de Porsche Junior-titel. Een titel die al sinds 1997 stand houdt en de fabriekscoureurs van Porsche van het heden heeft opgeleid. Dit jaar gaat de Shootout plaatsvinden in de week van 21-25 november op een nog voor de rest van de wereld onbekend Europees circuit.

Hartog

Hartog is één van de negen Nederlandse coureurs die het afgelopen seizoen deelgenomen heeft aan de Porsche Mobil 1 Supercup. Dit deed hij namens Ombra Racing. Het seizoen, dat inmiddels voorbij is, werd door Hartog op de tiende plaats (35 punten) afgesloten. Hij was daarmee achter Larry ten Voorde (2de) de beste Nederlander. Hij bleef Morris Schuring, Rudy van Buren, Jaap van Lagen en Max van Splunteren nipt voor in het klassement. Nu mag Hartog dus zijn talenten laten zien tijdens de Porsche Junior Shootout.