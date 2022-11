Remy Ramjiawan

Woensdag 9 november 2022 15:41

Dr. Helmut Marko geeft toe dat er na het overlijden van Dietrich Mateschitz een heleboel administratieve zaken moeten worden geregeld, maar onthult dat zusterteam AlphaTauri, niet van de hand wordt gedaan.

Met het tweede team van Red Bull in de koningsklasse, beschikken de Oostenrijkers over een unieke situatie, waardoor ze effectief vier stoeltjes hebben voor hun coureurs. Die situatie is al sinds 2006 zo, een jaar nadat Red Bull Racing het team van Jaguar had overgekocht, om voor zichzelf te beginnen. Het overlijden van Mateschitz zorgt voor veel onzekerheid, al heeft de Oostenrijker de continuïteit van de organisatie eerder al veiliggesteld voor de toekomst. De nieuwe verantwoordelijke voor de race-activiteiten van het concern Oliver Mintzlaff, hintte eerder op een mogelijke verkoop van het Italiaanse team, maar Marko ontkracht bij Auto Motor und Sport, de geruchten.

Artikel gaat verder onder video

Autonomie

Red Bull Racing kan op relatief veel vrijheid rekenen en hoeft niet altijd te overleggen met de top van het energiedrankjesbedrijf. Aan die structuur zal het één en ander veranderen, al blijft de vrijheid aanwezig: "Dingen zullen zeker veranderen. Het was immers feitelijk een autocratie. Maar Red Bull Racing is het sterkste en meest efficiënte marketinginstrument van de hele groep. Wij hebben in het verleden al zeer autonoom gewerkt. Wij waren de enigen die zich niet aan bepaalde bedrijfsregels hoefden te houden." De 79-jarige Oostenrijker had hierover een afspraak met Mateschitz gemaakt. "Deze autonomie bestond met de goedkeuring van Mateschitz. Maar het is al uitgelekt dat het nieuwe management de Formule 1-activiteiten wil voortzetten. En dat moet op dezelfde manier als nu, met een relatief sterke onafhankelijkheid", legt Marko uit.

OOK INTERESSANT: Marko kraakt bouw nieuwe windtunnel Red Bull: "Het is idioot"

AlphaTauri

Het opleidingsteam van Red Bull Racing hoeft zich volgens Marko dan ook geen zorgen te maken over het voortbestaan. "De groep doet het goed. Er is geen financiële noodzaak om het team te verkopen", zo vertelt Marko over het team waar Nyck de Vries volgend jaar voor zal gaan rijden. Daarnaast heeft hij een duidelijke missie voor de Italiaanse renstal: "Wat eerder nodig is, is om het team op sportief vlak op een hoger niveau te brengen.