Max Verstappen heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over het sprintraceformat, en krijgt daarin bijval van McLaren-coureur Lando Norris. De jonge Brit is van mening dat er niets tussen de kwalificatie en de race plaats zou moeten vinden.

Net als afgelopen seizoen staan er dit jaar drie sprintraceweekenden op de kalender, waarvan de laatste aankomend weekend in Brazilië wordt verreden. Hierbij wordt er op vrijdag gekwalificeerd, waarna er op zaterdag een korte race over 100 kilometer volgt. De nummer één krijgt hierbij acht punten, de nummer twee zeven punten, de nummer drie zes punten enzovoort. De uitslag van deze sprintrace vormt uiteindelijk de startopstelling voor de Grand Prix van zondag.

Verstappen geen fan

Verstappen heeft al vaker aangegeven geen fan te zijn van het concept, en heeft zich er in aanloop naar het raceweekend in Brazilië nogmaals over uitgelaten: "Tijdens elke sprintrace heb ik zoiets van: ‘geen schade oplopen, zorg ervoor dat je in de top drie blijft’. Voor mij is dat niet echt racen, want je weet dat er in de hoofdrace veel meer punten te verdienen zijn", klonk het onder andere. "Je hebt een extra start. Dat is spannend. Maar verder zijn het alleen de coureurs die niet op hun gebruikelijke positie staan die naar voren komen, aangezien de banden een hele race meegaan."

Norris en Hamilton

De tweevoudig wereldkampioen krijgt bijval van Norris: "Toen ik opgroeide had je altijd de kwalificatie en dan de race, dat is hoe ik de Formule 1 ken", citeert Racefans. "Dus in zekere zin ben ik het met Max eens. Ik hou van de opbouw qua druk tussen de kwalificatie en de race. Daar moet niets tussenkomen, dat is hoe de structuur werkt." Lewis Hamilton is wel een fan van het format, maar is van mening dat de Formule 1 beter moet kijken naar op welke circuits ze worden verreden: "Je kunt naar het seizoen kijken en zien waar veel ingehaald wordt. Daar kan je de sprintraces verrijden", klinkt het.